Mais où est Jürgen Conings? L'avis d'un expert en recherche de fugitifs

Où et quand arrêtera-t-on Jürgen Conings? Ce midi, Christophe Deborsu et ses experts et témoins faisaient le point.

Mais où est Jürgen Conings? C’est la question que tout le monde se pose depuis de nombreux jours. Dans C’est pas tous les jours dimanche, Martin Van Steenbrugge, ancien patron du Fugitive Active Search Team (FAST), l’entité de la Direction centrale des opérations de police judiciaire chargée de la recherche de fugitifs, nous éclairait au regard de son expérience.

Chercher l'erreur

L’expert, qui a participé à l’arrestation de 1.000 criminels de haut vol, a-t-il une idée? "Je parle avec toutes les réserves possibles, je ne connais pas le dossier ni la personne et son profil", précise-t-il avant toutes choses. "Mais ce que je sais, c’est que tous les fugitifs font une erreur. Il s’agit de trouver l’erreur qui mène à la localisation de la personne. J’ai déjà remarqué que Mr Conings a commis des erreurs. Il a été remarqué près du domicile de Marc Van Ranst. Ça veut dire qu’il a pris son gsm avec lui. Il a aussi pris sa propre voiture pour y aller. Il a laissé sa voiture et elle n’a pas explosé ou pris feu, donc il y a plein de pistes à explorer là-dedans. Les policiers ont certainement déjà repéré tous les trajets qu’il a fait avec sa voiture."

Plusieurs mois d'attente?

Ce qui inquiète Martin Van Steenbrugge, c’est que Jürgen Conings a des connaissances utiles en tant que fugitif. "Je pense quand même qu’il connait les méthodes particulières. Il a vécu comme militaire en Afghanistan, avec Thomas Boutens, qui est le fondateur d’une organisation d’extrême droite. Ce dernier a été condamné en 2014 à 5 ans d’emprisonnement. Nous avions dû le localiser car il était en cavale. Ca a duré 5 mois avant qu’on ait pu le localiser", raconte l’expert. "Thomas Boutens a commis l’erreur, 5 mois après, de faire connaissance avec une jeune femme sur Facebook. Là, on a décidé de faire une observation sur place et on l’a trouvé."

Selon Martin Van Steenbrugge , Jürgen "a déjà planifié et fait des préparations des mois à l’avance. Il reste très dangereux et possède toujours des armes lourdes."

Mais sa cavale pourrait-elle aussi durer 5 mois? "C’est possible. Il est possible qu’il ait trouvé un abri totalement isolé et qu’il ait encore des provisions. Il pourrait être aux Pays-Bas."