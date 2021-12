Manifestation nationale des syndicats: les transports en commun fortement perturbés à Bruxelles et en Wallonie

Ce lundi, les syndicats manifestent dans les rues de Bruxelles. L'objectif des manifestants est de défendre le pouvoir d’achat. Le rassemblement est prévu à 10h30 Gare du Nord.

Au-delà de cette manifestation, des actions auront lieu dans certaines entreprises, comme la STIB et les TEC.

Perturbations sur le réseau STIB

Du côté des transports publics bruxellois, de nombreuses lignes sont impactées par la participation d'une partie du personnel à cette manifestation. La STIB indique les perturbations via son compte Twitter ou Facebook mais aussi sur son site internet en temps réel. A 7h, la STIB indiquait que le métro 1 roule, ainsi que les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 et les bus 12, 34, 36, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 74, 78, 87 (prolongé Étangs Noirs), 88 et 95.

Perturbations sur le réseau TEC

En ce qui concerne les transports publics wallons, seuls 25% des bus circulent aux TEC Charleroi. Ce matin, aucun métro ne circule vers Gilly et Gosselies. Par ailleurs, 75% des bus roulent aux TEC Liège.

La SNCB ne prévoit aucune action. La circulation des trains ne devrait donc pas être perturbée.