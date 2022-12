Manque d'entretien, réparations maison, tartre: les chauffagistes sont en plein rush avec la chute des températures (vidéo)

Les chauffages vont à nouveau se mettre en marche dans notre pays. Avec la chute des températures que l'on connaît actuellement, les Belges vont mettre fin à leur attente et relancer les chaudières pour garder des températures acceptables chez eux. La conséquence se fait déjà ressentir chez les chauffagistes, qui fonctionnent à flux tendu depuis quelques jours.

Diverses interventions sont constatées ces dernières semaines, avec une augmentation des demandes et donc des délais. Parmi les soucis constatés ? Des soucis de pression, des problèmes liés au calcaire, mais aussi des réparations en raison d'interventions improvisées par les consommateurs, qui ont voulu réparer le matériel sans faire appel à un professionnel. Les entretiens aussi, parfois négligés, sont de plus en plus nombreux.

Soyez donc attentifs et si vous constatez un souci, ne traînez pas, au risque d'avoir une longue attente devant vous.