Mathieu Nijs et Stef Van Campenhout éliminés au 2e tour en fleuret à Tokyo

(Belga) Les fleurettistes Mathieu Nijs et Stef Van Campenhout ont été éliminés au 2e tour du tableau final de la manche de la Coupe du monde d'escrime de Tokyo vendredi au Japon. Stef De Greef a lui été éliminé au 1er tour.

Exempté de premier tour après cinq victoires en six matches dans sa poule préliminaire, Nijs, 89e mondial, a été battu dès son premier match dans le tableau final face au Hongkongais Chi Ka Yeung, 60e mondial (15-9). Qualifié pour le tableau final après 3 victoires et 3 défaites en poule préliminaire, Van Campenhout, 52e mondial, a battu le Polonais Jan Jurkiewicz, 110e mondial, au premier tour (15-12) avant de s'incliner face au Brésilien Guilherme Toldo, 22e mondial (15-8). Auteur de 3 victoires en six matches en poule préliminaire, Stef De Greef, 126e mondial, n'est lui pas parvenu à passer le premier tour du tableau final après sa défaite 15-11 contre l'Allemand Fabian Braun, 125e mondial. (Belga)