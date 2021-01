Métier essentiel, âge, type de fonction, risque de contagion... Comment déterminer QUI sera vacciné en priorité?

La Task Force Vaccination précise les critères qui permettront de vacciner certaines professions en priorité. Les employés concernés devront occuper une fonction essentielle dans leur entreprise et être particulièrement exposés à un risque de contagion.

Si les vaccins arrivent comme prévu dès le mois de mars, après le personnel médical et celui de première ligne, les personnes occupant une fonction dite essentielle pourront à leur tour se faire vacciner. Par essentielle, il faut comprendre un métier où le télétravail n'est pas possible et où les contacts sont fréquents. "Ce sont effectivement les métiers de contact, c'est-à-dire ceux qui, de par l'exercice de leur profession ou de leur occupation, risquent d'encourir un risque majeur de tomber malade", explique Sabine Stordeur, chargée de coordination de la campagne de vaccination et membre de la Task Force.

Pour nous faire une idée des métiers dits essentiels, nous avons récupéré une liste dressée début avril de l'année dernière et publiée au Moniteur belge. Elle reprend entre autres les policiers, les pompiers ou encore les éboueurs. "Il y a tellement de professions qui sont considérées comme essentielles que grosso modo, on recouvre une large majorité des professionnels actuels. Ce sont également les secteurs de l'eau, du gaz, de l'électricité, du transport qui pourraient être concernés."

Priorité en fonction de l'âge

Dans un premier temps, cela ne veut pas dire que tous les éboueurs ou tous les chauffeurs de bus seront vaccinés. La priorité sera donnée en fonction de l'âge. "Il faudra davantage prioriser les personnes les plus âgées dans l'entreprise par rapport aux plus jeunes, et ceux qui exercent une fonction sur le terrain, par rapport à ceux qui exerceraient une fonction plus administrative dans un bureau."

Pour déterminer qui pourra bénéficier d'une vaccination anticipée, le rôle du médecin de travail et des services de prévention dans l'entreprise sera essentiel.

