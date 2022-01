Qualifications Mondial 2023 de handball - La Belgique bat le Kosovo mais devra attendre dimanche pour connaître son sort

(Belga) Après avoir concédé une lourde défaite jeudi en Grèce (42-24), l'équipe nationale belge masculine de handball s'est imposée 33-29 (mi-temps : 18-12) devant le Kosovo à l'occasion de son 6e et dernière match de qualification au Mondial 2023 de handball, samedi soir à Hasselt. Les Red Wolves sont désormais deuxièmes du groupe 1 mais devront attendre dimanche, et le résultat du match Turquie-Grèce, pour savoir s'ils accèderont à la deuxième phase de qualification.

L'équipe de Yerime Sylla affichait un tout autre visage au Sporthal Alverberg. Rajeunie jeudi en Grèce, elle a pu compter sur le retour de ses cadors pour prendre un bon début et mener 18-12 à la mi-temps. Pourtant à +10 en début du second acte, la Belgique a vu le Kosovo passer de 25-18 à 26-25 en quelques minutes. Elle a su resserrer les rangs et dominer les dernières minutes de la partie pour s'adjuger la victoire. Serge Spooren a terminé meilleur marqueur belge avec 8 buts. Pierre Brixhe s'est lui aussi illustré avec 5 pions, comme Yves Van Cosen. Avec 5 points, la Belgique (2 victoires, 1 nul, 3 défaites) est 2e de son groupe derrière la Grèce (10 points), invaincue, qui se rendra en Turquie (4 points) dimanche dans l'ultime duel du groupe. Le Kosovo termine dernier avec 3 points. Si la Turquie s'incline, la Belgique sera qualifiée pour la phase suivante. Un partage entre Turcs et Grecs suffirait aussi aux Belges car ils possèdent une meilleure différence de buts particulières contre la Turquie. La phase finale de ce Mondial 2023 se jouera en Pologne et en Suède. Après les qualifications pour le Mondial, les Red Wolves enchaîneront immédiatement avec les barrages du championnat d'Europe contre le Luxembourg les 20 et 22 janvier pour une place en groupes de qualification de l'Euro 2024 organisé en Allemagne. (Belga)