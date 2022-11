Saint-Nicolas répond aux enfants qui lui envoient une lettre: voici comment lui écrire

La Saint-Nicolas arrive à grand pas et pour soulager son travail, Bpost reconduit, cette année encore, son travail de secretariat. Bpost permet aux enfants et aux classes de 3ème maternelle, 1ère, 2ème et 3ème primaire de lui écrire une lettre. "Il suffit d'écrire à St-Nicolas 1 rue du Paradis 0612, Ciel. L'adresse de l'enfant qui lui écrit doit figurer au verso de l'enveloppe, afin d'être sûr de pouvoir avoir une réponse de Saint-Nicolas", explique la porte-parole de Bpost Laura Cerrada Crespo.

Les lettres postées sont ensuite amenées au centre de tri, appelé le secrétariat de Saint-Nicolas, où plus d'une vingtaine de secrétaires s'attellent à la vérification des adresses et à la rédaction des réponses. En 2021, grâce à Bpost, Saint-Nicolas a répondu à 350.000 enfants.

A l'école Aurore de Laeken, la classe des poussins (première primaire) de Florence Brabants a pour tradition d'écrire à St Nicolas chaque année : "Comme il sont en train d'apprendre à écrire, c'est un chouette moyen de montrer que maintenant, on sait écrire son prénom et des petits mots. C'est valorisant pour eux", justifie leur professeure". Cet exercice ludique permet ainsi à l'enseignante de faire évoluer les élèves dans l'apprentissage de l'écrit.

Après avoir rédigé leur lettre et peaufiné leurs dessins, élèves et enseignante sont allés poster leur courrier tous ensemble.