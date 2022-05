Sécheresse en Wallonie: "Pas d’inquiétude à ce stade pour l'eau potable", selon la ministre de l’Environnement

La ministre wallonne en charge de l'Environnement, Céline Tellier, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Au micro de Fabrice Grosfilley, elle a commenté les récents épisodes de sécheresse. Elle s’est montrée rassurante par rapport aux réserves en eau potable.

La ministre a pointé le fait que ces épisodes sont devenus récurrents : "On est à près de 50 sécheresses, avec au milieu une année d’inondations dramatiques, ces phénomènes doivent vraiment nous interpeller".

D’après le relevé réalisé par le météorologue David Dehenauw, on a enregistré 2 mm de précipitations en mars, à la place de 60 mm et 37 mm en avril. En ce qui concerne les réserves en eau potable, "il n’y a pas de risques particuliers au niveau des opérateurs de l’eau parce que les recharges ont été très bonnes à l’automne et à l’hiver passé et parce que l’été dernier a été très pluvieux, mais bien entendu on surveille ces niveaux d’eau".

Pour l’agriculture, "c’est beaucoup plus compliqué", a indiqué Céline Tellier. "Le printemps est très sec et on est en période de semis. Il est impératif qu’on travaille avec les agriculteurs pour penser aussi autrement ce type d’agriculture pour être plus forts par rapport à ces changements climatiques".