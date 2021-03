Vaccination: pourra-t-on se faire vacciner plus tard si on refuse maintenant?

Nous parlons vaccination ce midi dans ce RTL INFO Bienvenue. Lara Klotar, porte-parole de l’AVIQ, l’agence wallonne pour une vie de qualité, était présente sur le plateau du journal pour répondre à vos questions.

Jacqueline nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous pour nous poser une question: "Pourra-t-on se faire vacciner à l’avenir si on refuse la vaccination maintenant ou si les horaires actuels ne nous arrangent pas?"

"Ce n’est pas maintenant ou jamais, précise Lara Klotar. Dans le cas de Jacqueline, surtout ne pas cocher la case ‘je refuse la vaccination’, parce que là effectivement, vous ne serez pas reconvoqué. Par contre, si dans les trois semaines proposées, ça ne va pas, on décline et on sera reconvoqué plus tard."