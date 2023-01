Voici tout ce qui change ce 1er janvier pour votre santé et l'environnement

Comme à chaque début de mois, de nouvelles mesures entrent en vigueur dans une série de domaines. Pour ce 1er janvier 2023, le programme est plutôt chargé. Voici les changements en matière d'environnement et de santé.

Toutes les capsules de café autorisées dans les sacs bleus dès janvier

Toutes les capsules de café et autres boissons, qu'elles soient en aluminium ou en plastique, pourront être triées dans le sac bleu destiné aux emballages PMC afin d'être recyclées, a indiqué Fost Plus, l'organisme chargé du recyclage des déchets ménagers en Belgique.

Au total, cinq centres de tri seront aménagés spécifiquement pour accueillir le détritus. Fost Plus espère ainsi pouvoir récupérer 4.500 tonnes de matériaux, 3.000 tonnes d'aluminium et 1.500 tonnes de plastique, essentiellement du plastique mixte et du polypropylène.

La cigarette bannie des quais de gare dès le 1er janvier

Après l'interdiction de fumer à bord, d'application depuis 2004, l'ensemble du domaine ferroviaire belge va devenir non-fumeur dès ce 1er janvier 2023, a annoncé la SNCB par voie de communiqué. Dès lors, il sera interdit de fumer ou de vapoter dans la totalité de la gare, y compris en plein air.

Cette mesure concerne les 550 gares belges et poursuit trois objectifs bien précis: la santé, la propreté et la clarté. En effet, selon la SNCB, un environnement sans tabac protège les voyageurs et le personnel ferroviaire de ses effets néfastes. Elle évite aussi les jets de mégots et l'inhérent nettoyage engendré, aussi complexe que coûteux. Enfin, elle doit également faciliter la compréhension de la loi dès lors qu'elle s'applique sur l'ensemble du domaine ferroviaire. Près de 7 voyageurs sur 10 se déclarent favorables à ce changement et deux essais, réalisés à Malines en novembre 2021 et à Charleroi en mai 2022, ont montré que cette mesure était bien accueillie et respectée. Le tabac est la cause de quelque 14.000 décès en Belgique chaque année, a rappelé le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet. "Cela doit nous mobiliser", a dit le vice-Premier ministre Ecolo estimant que cette mesure "permettra un air plus sain sur les quais et qui, surtout, réduira l'influence sur les jeunes et ceux qui ont arrêté ou désirent arrêter de fumer". Des amendes, dont les montants varieront en fonction du nombre d'infractions (50, 75 ou 150 euros), pourront être infligées en cas de non-respect.

Des normes européennes pour la contamination des PFAS dans les denrées alimentaires

Les autorités européennes ont établi des teneurs maximales de PFAS pour différentes catégories d'aliments. Ces normes seront applicables à partir de ce 1er janvier 2023.

Les substances perfluoroalkylées, dites PFAS, constituent une grande famille de produits chimiques de synthèse qui sont largement utilisés pour fabriquer divers types d'articles de la vie quotidienne, tels que certains textiles, des ustensiles de cuisine antiadhésifs ou les mousses extinctrices d'incendie, en raison de leurs propriétés de résistance à la chaleur, tensioactive, hydrofuge et anti-graisse. Elles peuvent cependant avoir des effets néfastes sur le cholestérol sérique, le foie et le système immunitaire, et affecter le poids à la naissance, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Des teneurs maximales ont dès lors été fixées pour les catégories suivantes d'aliments : les ½ufs, poissons, crustacés, mollusques bivalves, viandes (viande de gibier, ovine, bovine, porcine et viande de volaille) et abats comestibles. Pour chaque produit, 5 teneurs maximales sont établies : 4 individuelles (PFOS, PFNA, PFOA, PFHxS) et une pour la somme de ces quatre PFAS.

Les produits dont les teneurs en PFAS excèdent les teneurs maximales ne pourront pas être mis sur le marché ni en tant que tels, ni après mélange avec d'autres denrées alimentaires, ni comme ingrédients d'autres denrées alimentaires. En Belgique, ces substances toxiques ont notamment attiré l'attention du grand public après la découverte de niveaux élevés de contamination dans les zones entourant le site de l'entreprise chimique américaine 3M à Zwijndrecht (Anvers).