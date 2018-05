Attention à ce produit vendu chez Action: il peut être très dangereux pour vos animaux de compagnie

Un produit en vente dans les magasins Action s’avère potentiellement dangereux pour les animaux de compagnie, avertit l’émission "Radar", diffusée aux Pays-Bas.



L’enseigne néerlandaise de hard discount commercialise un produit censé éliminer les dépôts verdâtres sur les terrasses et les allées, nommé "Green Boots". Plusieurs personnes l’ayant utilisé ont constaté que le liquide vert avait causé de graves brûlures à leur chat et ont témoigné dans l’émission diffusée sur NPO Radio 1. Le produit contient du chlorure de didécyldiméthylammonium, qui peut sévèrement attaquer les muqueuses des animaux de compagnie.



Les animaux touchés peuvent présenter des marques de brûlure sur les bords de la langue, qui peut devenir grasse. Ils peuvent se mettre à baver et l'odeur est très forte. L’un des témoins rapporte qu’il a été alerté lorsque son chat a perdu l’appétit.





"Nous ne voulons pas de chats morts"



La substance corrosive peut également s’avérer dangereuse pour les humains, si elle entre en contact avec la peau. La chaîne Radio 1 a demandé une réaction au groupe Action. La porte-parole a expliqué qu’il n’était pas question de retirer le produit du marché, car celui-ci est conforme. "Les gens doivent faire attention à leur animal de compagnie s’ils utilisent le produit. Il vaudrait mieux dans ce cas laisser son chat à l’intérieur. Nous ne voulons pas de chats morts", a indiqué Yvette Moll à Radar.