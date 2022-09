L'exposition "Le temps des dinosaures" s'installe sur l'ancien site de Caterpillar

(Belga) L'exposition baptisée "Le temps des dinosaures" prendra ses quartiers du 12 octobre à début janvier sur l'ancien site de l'entreprise Caterpillar à Gosselies (Charleroi). Elle comporte notamment une cinquantaine de reproductions de dinosaures et offre une série de parcours que ses créateurs ont voulu les plus didactiques possibles.

Dans les anciens halls industriels, l'exposition, qui s'est arrêtée au cours des derniers mois à Bruxelles, Genève et puis Paris, s'étalera sur quelque 5.000 mètres carrés. Les créateurs ont imaginé l'exposition comme une expérience dans les pas d'un paléontologue fictif se laissant aller à son imagination. Les reproductions de dinosaures, dont la plus haute atteint sept mètres, sont animatroniques, c'est-à-dire capables d'exécuter une série de mouvements, ont précisé les deux créateurs de l'exposition Stijn Goethals et Manu Braff pour la société MB Presents. Pour les jeunes visiteurs, les créateurs ont imaginé un parcours lié à des dessins et à des questions, histoire de dynamiser l'expérience qu'ils peuvent avoir de l'exposition. Une application numérique avec une série d'informations sur les dinosaures est disponible pour les visiteurs plus âgés. (Belga)