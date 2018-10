Les films belges "Nos Batailles" et "Girl" primés aux festivals d'Hambourg et Zurich

(Belga) Le film "Girl", de Lukas Dhont, s'est à nouveau distingué en étant primé meilleur long métrage au Zurich Film Festival. Le film "Nos Batailles", du réalisateur franco-belge Guillaume Senez a aussi remporté le Prix de la Critique (Critic's Choice Award) lors de la cérémonie de clôture du Festival international du Film d'Hambourg samedi.

Deux films belges ont dont été primés dans des festivals cinématographiques internationaux à Hambourg (Allemagne) et Zurich (Suisse). "Girl", de Lukas Dhont, a remporté le "Golden Eye Award" au Zurich Film Festival, soit sa 9e récompense, après les quatre prix récoltés au Festival de Cannes. Le film, soutenu par le fonds audiovisuel flamand, raconte l'histoire vraie d'une adolescente née garçon qui rêve de devenir ballerine. Quant au jeune cinéaste Guillaume Senez, il s'est distingué à Hambourg, repartant avec le Prix de la Critique "Nos Batailles". Pour son deuxième long-métrage, il s'est notamment entouré de Romain Duris et Laetitia Dosch pour narrer l'histoire d'Olivier, amené à mener de front son engagement syndical et sa vie de famille après le départ inopiné de sa femme. Le film est produit par Iota Production (Belgique francophone) en coproduction avec Savage Film (Flandre) et Les Films Pelleas (France). Il est sorti le 4 octobre en Belgique, distribué par Cinéart. Le film a reçu le soutien du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles, du Fonds audiovisuel flamand (VAF), de la RTBF, de VOO et Be tv, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge, entre autres.