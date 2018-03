L'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie propose des concerts dédiés aux enfants pour les sensibiliser à la musique classique

À l'occasion de son 60ème anniversaire, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie propose des concerts dédiés aux enfants de la 3ème maternelle à la 6ème primaire afin de leur faire découvrir la musique classique. Un reportage de Justin Roldan Perez et Xavier Preyat pour RTLINFO 13h.

Près de 120 classes de 40 écoles de la région montoise assisteront aux concerts de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. L'objectif est de les sensibiliser à la musique classique. Pour cela, 12 musiciens et un clown sont sur scène pour faire découvrir aux enfants le célèbre compositeur Vivaldi. Durant près de 45 minutes, le clown suit le tempo des morceaux qui s'enchaînent. Le mélange de musique classique et d'humour séduit les plus petits. Durant une semaine, grâce aux trois représentations par jour, les musiciens espère séduire les 3000 enfants venus les écouter.





"Parce que ce sont des enfants, le spectacle doit être de meilleure qualité, la musique doit être parfaite, la scénographie doit être parfaite et l'implication des artistes doit être de très haut niveau", a expliqué Laurent Fack, directeur de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. "Le fait qu'il y a un clown fait passer ce moment sans qu'ils se rendent compte véritablement que c'est de la musique classique et pour qu'ils ne mettent pas de barrières à l'avance", a détaillé Anne Pingen, altiste.



"J'espère leur apporter l'envie d'écouter de la musique classique", a confié Anne-Sophie Delire, clown.