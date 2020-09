Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles: voici les 13 artistes qui se produiront sur la Grand-Place

Temps de crise sanitaire oblige, la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles aura elle aussi une édition particulière. Le vendredi 25 septembre, 13 artistes 100% belges se produiront devant 400 personnes, sur la Grand-Place de Bruxelles.

"En effet, seules 400 personnes seront installées par tables de quatre dans un style café-théâtre, ce qui permettra le respect des règles sanitaires et des gestes barrières", affirme Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Aucun écran géant ne sera installé dans le centre-ville. Les organisateurs demandent donc de ne pas se rendre à la Grand-Place sans être en possession d'une invitation qui permettra l'accès à l'espace réservé à la Fête. Les 13 artistes qui monteront sur scène sont Typh Barrow, Lous and the Yakuza, Loïc Nottet, Tanaë, Blanche, Noé Preszow, Saule & Alice on the roof, Charles, Delta, Claire Laffut, Caballero & Jeanjass, Suarez ainsi que Plastic Bertrand.