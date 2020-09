Le discours bouleversant de Virginie Hocq aux obsèques d'Annie Cordy: "Je n'ai jamais osé lui dire que je l'aimais énormément"

Les obsèques d'Annie Cordy sont célébrées ce samedi 12 septembre à Cannes (Alpes-Maritimes), au cimetière Abadie. Elle sera inhumée dans le caveau familial. Il n'y aura pas de célébration religieuse, et, selon les possibilités de distanciation, une cérémonie sera organisée avant l'inhumation.

Durant la cérémonie, la comédienne et humoriste belge Virginie Hocq a notamment pris la parole pour un dernier "au revoir".

"Ce que tout le monde connaît d’Annie, c’est son sourire, sa joie de vivre et elle n’était pas différente dans le travail, si ce n’est qu’elle ajoutait sa rigueur, son autorité amicale. Je suis certaine qu’elle nous regarde en ce moment et qu’elle est occupée de se dire ‘Mon dieu Vincent Taloche se tient si mal. Virginie n’arrête pas de gigoter et n’a pas l’air très à l’aise…’", a déclaré Virginie Hocq. "Petite anecdote, Annie avait détesté mon sketch de la liste des courses où je me faisais entreprendre par mon mari. Comme je suis un peu impertinente, je mimais mon sketch en la regardant de temps en temps. Je l’avais même fait chez Michel Drucker. Elle a détesté. J’aimais me faire gronder par Annie. Alors ce n’est pas grave, gronde-moi encore tant que tu voudras."

Virginie Hocq a également tenu à remercier Michelle Lebon qui vivait aux côtés d'Annie Cordy depuis plusieurs années à Vallauris dans les Alpes Maritimes.

"J'ai côtoyé Annie, mais je n'ai jamais osé dire à cette grande dame que je l'aimais énormément, par pudeur, par peur de gêner, pas bêtise. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens qu'on les aime. Je n'ai jamais osé dire à Annie 'merci' pour ce qu'elle a procuré en moi. Merci de m'avoir fait rencontrer Michèle (ndlr: la nièce d'Annie Cordy), 'Mimie' comme on l'appelle entre nous. Alors Mimie, je pense que c'est le bon moment pour que mes mots résonnent encore plus fort, plus longtemps, pour te dire que je t'aime terriblement, énormément. Je voulais te dire merci d'avoir entretenu autour d'Annie des moments précieux, des rassemblements faits de joie. Merci d'avoir créé avec Annie de magnifiques rencontres. Nous prendrons avec toi le relais pour continuer à profiter du jour qui vient. Je t'aime, on t'aime. Merci Annie."