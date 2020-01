Réseaux sociaux: le Musée d'Orsay innove avec un "artiste en résidence Instagram"

Le musée d’Orsay innove en invitant le dessinateur Jean-Philippe Delhomme comme "artiste en résidence" sur son compte Instagram, qui publiera chaque lundi un dessin mettant en situation les artistes que le Musée expose, comme s'ils vivaient à l'époque d'Internet.

Un dessin inédit sera posté sur le compte du musée chaque lundi, tout au long de l’année, à 17H00. Le premier publié ce lundi reprend un portrait par Jean-Louis Forain de son ami Joris-Karl Huysmans, qui fait actuellement l'objet d'une exposition au Musée.

Jean-Philippe Delhomme, qui travaille entre la France et les États-Unis, est connu pour ses dessins publiés dans des magazines tels que Vanity Fair, M Le Monde, GQ, Vogue ou The New Yorker. Il détourne avec humour l’art contemporain, la mode, l’architecture, le design, le monde littéraire, l’éducation, ou encore les réseaux.

Sans y résider, Jean-Philippe Delhomme viendra très fréquemment au musée pour s'imprégner de l'ambiance et discuter avec conservateurs et commissaires.

La nouvelle présidente du Musée, Laurence des Cars, a imprimé sa marque depuis sa prise de fonctions en 2018 en mettant l'accent sur la promotion et la pédagogie à l'adresse de tous les publics via les réseaux sociaux.

Elle a créé une direction du numérique. Un site jeune public a été lancé, "les petits M’O", des podcasts enfants sont édités, une série vidéo « Une œuvre, un regard » est disponible depuis l'an dernier.

Avec Delhomme sur Instagram, "il s’agit de rendre plus proches ces artistes de la seconde moitié du XIXème siècle en les inscrivant dans des interactions d’aujourd’hui. L’idée n’est pas de désacraliser des œuvres, mais plutôt d’attirer l’attention sur tel ou tel moment de la biographie d’un artiste, les enjeux ou la nouveauté d’une peinture, et par le biais des commentaires contemporains fictifs ou non, d’évoquer les adhésions ou antagonismes suscités".

Dans un album remarqué, "Artists’Instagrams" paru en 2019, Delhomme invitait les comptes Instagram imaginaires d’artistes tels Paul Gauguin, Edouard Manet ou Pablo Picasso. On y voyait par exemple Picasso collaborer avec une marque automobile, et Mondrian peindre sa cuisine IKEA.