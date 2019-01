Une montre à l'effigie des Schtroumpfs créée par une société liégeoise

(Belga) À l'occasion du 60e anniversaire des Schtroumpfs, une société basée à Bassenge (Liège) a créé une montre à leur effigie. La Schtroumpf collector comprend une version homme et une version femme. Il s'agit d'une édition limitée pour chaque modèle à 1958 exemplaires, comme l'année de naissance des petits lutins bleus, a annoncé jeudi Sébastien Colen, fondateur de Col & MacArthur.

"Alors que La Schtroumpf Expérience à Bruxelles vient de se refermer, la sortie de notre montre est une manière de figer dans le temps ce moment fort du 60e anniversaire. Le design, l'assemblage et le montage, au départ de mouvements suisses Ronda, sont réalisés en interne. Nous gérons également le service après-vente", précise Sébastien Colen. Sur fond bleu vintage, un Schtroumpf est positionné au centre du cadran qui, à ses extrémités, comprend quelques dates clés de la vie de ces petits bonshommes bleus, depuis leur création en 1958 jusqu'à aujourd'hui. Chaque exemplaire est présenté dans un écrin avec son certificat d'authenticité et un petit carnet retraçant l'histoire des Schtroumpfs. La marque Col & MacArthur, créée il y a cinq ans, s'est spécialisée dans les montres commémoratives. Après la montre Armistice 1918, la société liégeoise s'est aventurée dans l'univers des Schtroumpfs afin de créer une montre destinée aux passionnés et collectionneurs.