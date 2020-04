Les tests de Mathieu: le P40 Pro de Huawei, "c'est un amour de vacances..."

… et donc une histoire sans lendemain. Les paroles de Christophe Rippert résonnent cruellement quand on pense au dernier flagship du géant chinois des télécoms. Empêtré dans un conflit politico-commercial avec les USA, Huawei ne peut toujours pas inclure les applications et services de Google dans ses nouveaux smartphones. Le P40 Pro, on l'aime une soirée en prenant des photos magnifiques, mais le lendemain, on déchante.

Le géant chinois des télécoms, Huawei, joue de malchance. En 2019, l'administration Trump a interdit aux entreprises américaines de collaborer avec l'entreprise, soupçonnant des liens trop étroits avec le gouvernement chinois. Et en 2020, alors que Huawei se sent prêt à lancer son propre écosystème mobile (basé sur Android mais sans la moindre application ou service de Google) en Europe, avec deux appareils assez incroyables, la crise du coronavirus l'empêche d'avoir l'attention qu'il mérite.

Il faut qu'on en parle, car c'est tout de même très audacieux de lancer en Belgique des smartphones sans les applis et services de Google auxquels tout un continent a pris le temps de s'habituer: le magasin d'applications (Play Store), la navigation sur internet (Chrome), la recherche (Google), la cartographie (Maps, qui est aussi devenu un annuaire et un GPS)… ce ne sont que 4 exemples dont vous avez besoin au jour le jour avec un smartphone Android, parfois sans vous en rendre compte. Et je ne parle pas des Google Mobile Services, qui sont nécessaires au fonctionnement de nombreuses applications, même si ça ne se voit pas.

J'ai essayé le P40 Pro (999€), un smartphone possédant sans doute le meilleur appareil photo de l'année, et le Mate Xs (2.499€), un smartphone géant qu'on peut plier en deux. Mais ça ne suffit pas, vous allez comprendre.





Pourquoi Huawei n'est pas encore prêt ?

Huawei tente donc de remplacer tout ce que propose Google depuis 10 ans par ses propres applications et services. Il peut y arriver sur le long terme, car il s'est donné les moyens de ses ambitions, mais soyons clairs: ce sera long, compliqué et pour 2020, c'est déjà raté.

Son magasin d'applications (AppGallery) ressemble à celui de Google à ses débuts: beaucoup d'applis bizarres (d'inquiétants clones de Facebook ou de jeux vidéo, Mario Kart dans l'exemple ci-dessous), inutiles ou inconnues, et qui sont mises en avant on ne sait trop comment. Regardez le classement des applications en Belgique: TikTok, QR Code, Nieuwsblad, Snapchat et Office ! Mais surtout, il manque un tas d'applications importantes comme Facebook, Twitter, WhatsApp et Messenger, Instagram, YouTube, Spotify, Netflix, Gmail, Google Maps. Rien que ça…

On pourrait se passer de Facebook ou Netflix, voire pour certaines (YouTube ou Gmail, par exemple) aller sur le site mobile via le navigateur maison de Huawei. En revanche, on a BESOIN des applications bancaires (mais elles sont toutes absentes) et pour les geeks comme moi, des applications de contrôle des tous les objets connectés de la maison. Or vous ne trouverez même pas les plus populaires comme Philips Hue (lampes), Sonos (enceintes connectées), Nest (domotique) ou Tado (chauffage connecté). Oubliez également Fitbit, les bracelets d'activité les plus populaires.

Huawei évoque des alternatives : aller sur le site mobile (ok pour YouTube, mais pour Google Maps, c'est chaud) ou télécharger les applications soi-même sur internet (les fichiers .apk, mais qu'en est-il des mises à jour et de la sécurité?). Voire de manière plus abruptes: passer à autre chose. Il n'y a pas Spotify ? Et si vous optiez pour Deezer ou Huawei Music, qui vient de se lancer ? Le catalogue semble complet et ça coûte 9,99€ par mois. Pas d'assistants vocaux de Google ou d'Amazon ? Il y a désormais Huawei Assistant avec HiVoice. Pas de sauvegarde dans les clouds les plus populaires (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox sont absents) ? Passez à Huawei Cloud, les prix sont identiques.

Autant d'options qui, sur le papier, semblent de bonne facture, car Huawei fait généralement bien les choses, même s'il arrive longtemps après la concurrence. Reste une question: pourquoi les utilisateurs prendraient-ils la peine de changer toutes leurs habitudes pour rester fidèles à Huawei, alors qu'il y a des tas d'alternatives avec un Android 'normal' ?

Le P40 Pro, LE roi de la photo

La seule raison que j'entrevois, c'est l'excellente qualité des smartphones de la marque. Certes, au fil des années, les prix ont rejoint ceux de Samsung et d'Apple. Mais Huawei reste le roi de la photo, j'ai pu le constater en essayant durant quelques jours le P40 Pro (999 euros), un smartphone qui a d'ailleurs reçu la meilleure note par DXOMARK (128, voir la critique) pour la qualité des clichés.

J'ai effectivement été bluffé. Même le Samsung Galaxy S20 Ultra, pourtant un solide concurrent (je l'ai essayé durant un mois), s'avoue en partie vaincu sur quelques critères. Toutes les photos du P40 Pro sont réussies, elles sont parfaites, riches en détails, avec – sans devoir passer par des modes ou des réglages – un floutage de l'arrière-plan aussi bon que si vous utilisez un reflex. Sur ce bête exemple, on remarque le premier bougeoir est bien net, que ses ramifications sont détaillées, alors que le bougeoir situé juste derrière lui commence déjà à se flouter, de manière graduelle. Peu de smartphones maîtrisent à ce point la profondeur et les détails :

Le P40 Pro a trois lentilles à l'arrière: la principale (Utra Vision) est de 50 MP, elle fait du pixel bining en concentrant 4 pixels en 1 pour plus de lumière – donc les photos sont de 12 MP en réglage standard. La lentille dédiée au grand angle a été soignée (Utra Wide Cine Camera, 40 MP) et permet donc des photos aussi détaillées que les autres. Enfin, celle du zoom (Telephoto périscopique) est de 12 MP et permet du vrai et de l'excellent 5x optique (donc sans zoom numérique dans l'image, voir ci-dessous), puis du 'faux' zoom jusque 50x. Le petit capteur sur le côté ne sert qu'à mesurer la profondeur de champ. Ce savant mélange (et je vous épargne les tours de passe-passe de Huawei pour améliorer les différentes prises de vue) fait donc des miracles. Remarque importante: ceux qui adorent se prendre en photo ou se filmer seront ravis d'utiliser la lentille frontale de 32 MP qui permet de filmer en 4K, et qui s'adjoint les services d'un autre capteur de profondeur. J'ai essayé et ça fait vraiment la différence. Pour la vidéo, vous pouvez compter sur le même niveau de qualité avec des effets et un format 'cinéma', aidé notamment par un zoom "audio" qui concentre le micro frontal pour mieux capter la scène filmée.

A côté de cela, le P40 Pro a tout d'un modèle haut de gamme de 2020: le design est très soigné, et original au niveau des courbures dans tous les coins mais avec le style Huawei (qui est effectivement parvenu à instaurer des éléments reconnaissables, comme le cerclage chromé). Il y a une grosse fiche technique sous le très bel écran OLED de 6,58 " (qui n'est ni trop grand, ni trop petit) avec un taux de rafraîchissement qui passe à 90 Hz pour plus de fluidité: puce Kirin 990 incluant la 5G, 8 GB de RAM et 256 GB de stockage interne, résistance à l'eau IP68, batterie de 4.200 mAh avec charge rapide (40W avec fil et 27W sans fil).

Bref, il a tout, sauf la panoplie Google qui, vous l'avez compris, nous est encore indispensable en Europe, du moins pour le moment.

Un smartphone pliable, mais pour qui ?

Les smartphones pliables ont été un fantasme pour certains durant quelques années. Quelques modèles existent désormais et les critiques sont mitigées. Le Motorla Razr s'est fait démonter par la presse spécialisée aux Etats-Unis, le Galaxy Flip de Samsung est réussi (voir mon avis) mais coûte 1.500€, reste à découvrir la vision de Huawei.

Voici donc le Mate Xs, un appareil impressionnant, ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'une grande tablette de 8 pouces, carrée, qui se replie pour prendre la forme d'un smartphone un peu plus épais que la moyenne. Je l'ai essayé quelques jours et mon sentiment est assez mitigé.

Effectivement, encore plus qu'avec le Galaxy Z Flip, la fragilité du Mate Xs est effrayante pour un appareil vendu 2.500€ en Belgique. Huawei propose effectivement un smartphone pliable dont le grand écran, un fois replié, devient les deux faces de l'appareil. Donc peu importe le côté sur lequel vous le déposer, ce sera l'une des deux moitiés de l'écran. Certes, il y a une très fine coque qui peut être "collée" maladroitement sur les bordures (une fois à plat, elle se recroqueville au niveau de la charnière, c'est moche). Mais le reste, c'est de l'écran, et donc c'est du plastique relativement souple (on sent d'ailleurs bien la charnière au milieu). Et sur la boite, il est clairement indiqué qu'il faut en prendre soin: éviter les objets pointus, la poussière, les gouttes d'eau, etc. Il me semble donc indispensable de se fournir un genre d'étui en cuir, par exemple, dans lequel on glissera le smartphone.





Cette fragilité inhérente et inévitable doit, théoriquement, être comblée par un gain en productivité ou en confort grâce à l'espace de travail de grande dimension (20,3 cm !). J'ai donc installé quelques applications (non sans mal car il n'y a pas de Play Store, voir plus haut), pour constater que peu d'entre elles parviennent à s'afficher d'une manière intéressante sur cette dalle carrée (logique, les applis sont développées pour un format 16:9, ou plutôt désormais 18:9 ou 19:9). Une vidéo YouTube en plein écran s'affiche forcément au milieu, un fil info Facebook apparait étiré et l'accès aux boutons est délicat, un jeu classique (Angry Birds) est un peu perdu et ne sait plus dans quel format s'afficher.

En revanche, ça passe avec un fil de photo Instagram (elles sont de forme carrée, ça aide), avec certains applis d'information (comme RTL info) qui comprennent qu'elles peuvent s'afficher comme sur une tablette), et avec la plupart des pages web.

Le Mate Xs prend tout son sens avec le mode 'multifenêtres', qui s'active en faisant glisser le pouce d'un bord vertical vers l'intérieur de l'écran. Un petit symbole avec des carrés vous permet alors de lancer une seconde application (il faut donc d'abord en ouvrir une). On peut redimensionner les zones occupées par les deux applis, voire même en mettre une en version "pop-up". C'est idéal pour du vrai multitâches :

Oubliez l'idée d'être plus rapide au niveau de l'écriture: le clavier est forcément très large en mode "déplié". Dès lors, la plupart du temps, le Mate Xs s'utilisera fermé, car dans ce cas, la moitié de l'écran qui n'a pas d'appareil photo fait office de smartphone traditionnel.

Bien entendu, payer 2.500€ une grande dalle pour ne l'utiliser qu'en mode plié, plus pratique au jour le jour, ça n'a aucun sens.Donc je n'ai aucune idée de l'intérêt réel d'un tel appareil, si ce n'est pour montrer au monde que Huawei peut le faire, comme Samsung. Les acheteurs un peu fou seront ravis de savoir qu'il y a 512 GB de stockage intégré, la charge très rapide (jusque 65W, vous pouvez donc charger des ordinateurs portables) et trois bonnes lentilles pour faire des belles photos à la sauce Huawei (et qui servent aussi pour le selfie car c'est un des rares avantages: l'écran se replie à côté des capteurs).