Podcast: NRJ s'allie au géant de l'audio américain iHeartMedia

NRJ annonce un partenariat "stratégique et exclusif" sur les podcasts avec le géant de l'audio américain iHeartMediaJACQUES DEMARTHON

NRJ a annoncé lundi un partenariat "stratégique et exclusif" sur les podcasts avec le géant de l'audio américain iHeartMedia, qui mettra notamment à disposition du groupe français l'ensemble de son catalogue en version originale et 15 séries en version française.

"Plus de 400 épisodes" traduits dans la langue de Molière, issus du premier éditeur de podcasts au monde, selon le classement Podtrac, seront "hébergés et diffusés par NRJ Group" (NRJ, Chérie FM, Rire & Chansons et Nostalgie, NRJ 12, Chérie 25, NRJ Hits, NRJ play), précise-t-il dans un communiqué.

Les premiers sont attendus pour la fin de l'année.

Les Français pourront ainsi découvrir "Stuff You Should Know (Choses que vous devriez savoir)", un podcast très populaire outre-Atlantique, "le premier" à "dépasser le milliard d'écoutes dans le monde", selon le communiqué, "ainsi que d'autres séries sur le thème de la musique, des séries télévisées avec +90210 (Beverly Hills)+, ou encore des faits divers".

L'accord prévoit aussi "un fonds de co-production de podcasts en français avec pour objectif de promouvoir de nouveaux talents". Sport, humour, fiction, développement personnel... les deux groupes misent sur "une dizaine de projets" chaque année, les premiers devant être disponibles début 2022.

En outre, la régie publicitaire des médias de NRJ, NRJ Global, commercialisera "à titre exclusif en France" l'ensemble du catalogue iHeartMedia en version originale et ses déclinaisons en français.

"Cet accord nous permet d'enrichir significativement notre offre de contenus pour notre audience en France, et de renforcer le positionnement de NRJ Global comme la référence sur l'audio", commente Cécile Chambaudrie, directrice générale NRJ Group en charge du développement commercial et des développements numériques, citée dans le communiqué.

IHeartMedia revendique le statut de "numéro un" dans l'audio (radio, radios digitales, podcasts...) aux Etats-Unis, "touchant plus de 250 millions d'auditeurs chaque mois", selon le communiqué.