Une vaste panne affecte temporairement Twitter aux États-Unis et en Europe

(Belga) Une vaste panne a affecté temporairement jeudi l'accès au réseau social Twitter, notamment aux États-Unis et en Europe où plusieurs utilisateurs se sont retrouvés confrontés à un message d'erreur, avant le rétablissement apparent du service.

"Impossible de récupérer les tweets pour le moment. Veuillez ressayer ultérieurement", était-il affiché sur les comptes des utilisateurs. Le service semble avoir repris progressivement un peu plus d'une demi-heure après le début de la panne, des internautes en profitant pour se moquer gentiment du réseau. L'étendue de la panne n'était pas immédiatement connue et la plateforme n'avait pas dans l'immédiat répondu à une sollicitation de l'AFP. Mais le site Downdetector a recensé près de 55.000 signalements d'internautes empêchés de se servir de la plateforme, les premiers étant apparus vers 11h50 GMT (13h50 heure belge). Des pannes perturbent régulièrement les plateformes numériques, les interruptions de service de longue durée restant l'exception. Cet accroc technique intervient à un moment sensible pour le groupe, qui a engagé cette semaine une bataille judiciaire avec Elon Musk. Twitter veut forcer le multimilliardaire à honorer l'accord qu'il a signé en avril, quand il a annoncé son intention de racheter la plateforme pour 44 milliards de dollars, avant de se dédire la semaine dernière. (Belga)