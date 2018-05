Qu'est-ce que le CBD, le "cannabis légal" utilisé dans les cigarettes électroniques?

Un phénomène prend de l'ampleur en Belgique et notamment dans certaines cours d'école. Et il tient en 3 lettres: CBD, pour cannabidiol. Il s’agit d’une substance contenue dans le cannabis et qui peut se fumer via des cigarettes électroniques. Un produit en vente libre qui procure un effet calmant, mais qui inquiète aussi beaucoup de professeurs et de parents d'élèves. Alors, est-ce vraiment dangereux ? C'est ce Benjamin Samyn et Regjep Ahmetaj ont cherché à savoir pour le RTLinfo 19H.

"Toujours pareil, un petit flacon avec pipette et celui-là a une odeur assez prononcée de la plante", décrit un homme sur une vidéo diffusée sur internet. Et la plante en question, c’est le cannabis. Ce produit est utilisé dans la cigarette électronique et s’appelle le CBD, le cannabidiol. Sur les réseaux certains Youtubeurs font des séances de tests. "C’est bon, moi, j’aime bien. Je trouve que ça a un goût assez frais", indiqué encore l’homme.





"Le CBD, lui, il a plutôt un effet calmant, anti-inflammatoire, donc c’est un effet tout à fait différent"



Le produit s’achète librement dans certains magasins qui proposent des liquides pour les cigarettes électroniques et également sur internet. Selon la réglementation européenne le taux de THC, la principale molécule active du cannabis, doit être inférieur à 0,2% pour être vendue en toute légalité. "C’est le THC qui a les effets psychotropes qu’on a estimé néfastes pour la santé publique. Donc, le CBD, lui, il a plutôt un effet calmant, anti-inflammatoire, donc c’est un effet tout à fait différent. Donc il n’y a pas de raison, à priori, à partir du moment où cette substance n’a pas d’effet stupéfiant, de l’interdire comme un stupéfiant. Donc il est en fait légal", détaille Antoine Boucher, porte-parole d'Infor-Drogues, au micro de Benjamin Samyn pour le RTLinfo 19H.





"Les jeunes préfèrent les joints, le CBD ils l’utilisent pour pouvoir fumer sans être grillés par les parents ou l’école"



Le CBD, ou cannabis légal, est actuellement à la mode chez les ados. Nous avons contacté un éducateur actif dans le milieu des toxicomanes. Il souhaite rester anonyme, mais il connaît phénomène. "Nous, on appelle ça la méthadone du fumeur de joint : un produit de substitution. En fait, les jeunes préfèrent les joints, le CBD ils l’utilisent pour pouvoir fumer sans être grillés par les parents ou l’école", explique-t-il.





"Les premières études ont montré que ce CBD pouvait vraiment être thérapeutique dans toute une série de maladies"



Si le CBD n’a pas d’effets psychédéliques, il aurait des effets thérapeutiques face à certaines pathologies. "Les premières études ont montré que ce CBD pouvait vraiment être thérapeutique dans toute une série de maladies. Mais il faut vraiment encore faire beaucoup d’études parce qu’on vient seulement de l’isoler et de commencer les études cliniques", indique encore M. Boucher.



Difficile dans le même temps d’établir d’éventuels effets néfastes du cannabis légal, ce qui provoque l’inquiétude de certains observateurs.