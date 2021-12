Vous avez tendance à avoir la peau sèche en hiver? Voici les conseils pratiques d'un dermatologue

Avec le froid, le vent et l'humidité, notre peau s'assèche. Mais alors, comment éviter cet assèchement? Dominique Tennstedt, dermatologue, était l'invité du RTL Info Bienvenue.

L'hiver, nous avons la sensation d'avoir la peau sèche. Et plus qu'une sensation, c'est une réalité. "Le chauffage nous donne une peau sèche parce que c'est une chaleur sèche", explique Dominique Tennstedt, dermatologue.

Il y a une différence entre les peaux selon les âges. "Nos adolescents, avec leur peau grasse en général, n'ont pas une peau sèche naturellement", poursuit le spécialiste. "Ils ne doivent pas se protéger énormément. Par contre les jeunes enfants et les personnes plus âgées ont tendance à avoir la peau sèche. Les âges extrêmes de la vie sont donc les plus touchés."

Est-ce que l'utilisation de crèmes hydratantes peut-être une solution? "Une crème n'est jamais hydratante car c'est en gros essentiellement du gras", explique Dominique Tennstedt. "Elle ne fait qu'empêcher la déshydratation. On doit donc parler plutôt de crèmes anti-déshydratantes plutôt que de crèmes hydratantes. Ça sert uniquement à ce que l'eau interne ne s'évaporent pas à travers la peau."

Quelle genre de crème faut-il utiliser? Pour le dermatologue, c'est très individuel. "Certaines personnes préfèrent des crèmes très grasses et d'autres beaucoup moins. Le pharmacien peut conseiller très utilement en fonction de ce que l'on désire."

Mais ces crèmes sont-elles quand même utiles? "Indiscutablement", continue-t-il "La sensation de peau sèche va diminuer et puis il ne faut pas oublier que ça chatouille et que ça peut devenir difficile à supporter. Dans ce cas, les crèmes sont utiles."

Se lécher les lèvres gercées: une bonne idée?

Quand on boit, on s'hydrate. Mais est-ce que quand on prend une douche également? "Non, c'est vraiment l'inverse. La douche, surtout si on emploie un produit moussant, va dessécher la peau." Il faut donc appliquer une crème après la douche pour lutter contre la peau sèche.

Qu'en est-il des lèvres, souvent vite gercées et douloureuse en hiver? "Le temps sec enlève de l'eau évidemment et donc notre peau devient déshydratées", indique le spécialiste. "On doit employer ce qu'on appelle vulgairement un beurre de cacao, un stick à lèvres, pour empêcher cette déshydratation et retrouver des lèvres qui sont agréables à porter." Faut-il utiliser ce stick à lèvres en prévention ou pour soigner quand on sent qu'on a mal? "Pour les personnes qui savent qu'ils vont avoir des douleurs, des craquelures ou des petites fissures: en prévention bien sûr! Si on a oublié d'en mettre: en traitement.

Une erreur à ne surtout pas commettre: c'est de se lécher les lèvres. "Vous apportez de l'eau avec votre salive qui des enzymes qui abîment les lèvres", prévient Dominique Tennstedt. "C'est très mauvais parce que cette eau va s'évaporer et accentuer le dessèchement."