En Islande, des collégiens au chevet d'un glacier en péril

"C'est vraiment très beau mais tellement triste de voir à quel point le glacier a fondu". Avec sa classe de 5e, Lilja Einarsdottir arpente le Solheimajökull menacé de disparition par le réchauffement climatique.

Chaque année, Jon Stefansson, un professeur à la retraite, accompagne des collégiens de Hvolsvöllur, dans le sud de l'Islande, au chevet du glacier pour suivre son évolution.

Coincé entre deux flancs de montagnes, le Solheimajökull accuse un recul annuel d'une quarantaine de mètres depuis 2010, selon les relevés des élèves.

En cette journée pluvieuse d'octobre, à l'aide d'un appareil GPS, d'un mètre déroulant et de deux drapeaux jaunes, les adolescents commencent par prendre des relevés sur la terre ferme.

Puis des secouristes leur font traverser en Zodiac une lagune brunâtre formée par les eaux de fonte jusqu'à un mur de glace: là, le glacier atteint jusqu'à 200 mètres d'épaisseur.

"Quand (les premiers élèves ont) commencé ici, (ils) ne voyait pas la moindre trace d'eau", rappelle Lilja, 11 ans.

- 400 glaciers menacés -

En contrebas du sentier qui mène au front du glacier se dresse une pancarte plantée dans le sable noir: l'inscription "Jöklamaelingar" ("mesures du glacier" en islandais) est entourée d'une série de nombres inscrits à la main --"24", "50", "110"-- qui représentent le recul annuel en mètres du glacier calculé par les élèves.

Alors que le monde a connu en juillet son mois le plus chaud jamais observé, l'Islande a dévoilé en août une plaque à la mémoire de l'Okjökull, premier glacier de l'île volcanique disparu sous l'effet du réchauffement, un symbole pour alerter l'opinion.

L'Okjökull a été déclassé par les glaciologues en 2014, et 400 autres sont en péril.

Le Solheimajökull, qui s'étend sur dix kilomètres de long et deux de large environ, est une partie du Myrdalsjökull, quatrième calotte glaciaire d'Islande.

La zone est hautement géothermique puisqu'en-dessous de la glace sommeille Katla, l'un des cinq volcans les plus actifs et parmi les plus puissants du pays.

Le glacier a reculé de 11 mètres en 2019, loin des 110 mètres record enregistré l'an passé. "Cela dépend plus ou moins du temps et de la façon dont le glacier se rompt (...), parfois une grosse partie du glacier se détache, tombe dans l'eau et vous obtenez une très très grosse mesure", explique Jon Stefansson.

- Record de variation annuelle -

Au total, l'établissement scolaire a vu le front glaciaire se retirer de 380 mètres en presque dix ans.

"Nous pensions que nous avions peut-être tort (à propos du réchauffement climatique, ndlr), mais quand on voit ça c'est la preuve que non", clame Birna Björnsdottir, 12 ans.

Même si les mesures ne sont pas parfaites et n'ont rien d'officiel, elles donnent une idée des changements en cours, qui semblent s'accélérer ces dernières années.

Et confirment la tendance observée par les scientifiques. En 2018, le Solheimajökull a en effet été parmi les trois glaciers du pays à détenir le record de recul annuel (environ 200 mètres), selon les données de l'Association de recherche sur les glaciers d'Islande.

"Ce sont des changements assez subtils lorsque vous êtes ici tous les jours", concède Daniel Saulite, guide depuis cinq ans. "Mais le volume du glacier est beaucoup plus bas qu'auparavant. Il y a aussi beaucoup plus de crevasses sur le front et l'accès devient de plus en plus difficile", explique-t-il.

La destination est très populaire chez les touristes. La compagnie Icelandic Mountain Guide, l'un des trois opérateurs à l'année, revendique 27.000 visiteurs en 2018.

Les glaciers, qui recouvrent environ 11% de la superficie du pays, sont des caractéristiques distinctives des paysages de cette île colonisée il y a 1.200 ans. Mais la fonte bouleverse le paysage.

"Des lacs se forment devant plusieurs d'entre eux" note Hrafnhildur Hannesdóttir, glaciologue à l'institut météorologique d'Islande.

Au total, les glaciers islandais ont perdu 250 km3 de glace depuis 25 ans soit l'équivalent de 7% de leur volume total.