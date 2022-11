La Chine envoie trois astronautes vers sa station Tiangong

(Belga) La Chine a envoyé mardi trois nouveaux astronautes vers sa station spatiale, où ils effectueront dans quelques jours le premier relais d'équipage en orbite de l'histoire de leur pays, selon un média officiel.

Le vaisseau de cette mission, Shenzhou-15, a été propulsé par une fusée Longue-Marche 2F, qui a décollé à 23h08 heure locale (15h08 GMT) du centre spatial de Jiuquan, dans le désert de Gobi (nord-ouest), a annoncé l'agence de presse Chine nouvelle, qui cite l'agence spatiale chargée des vols habités (CMSA). Il s'est ensuite amarré avec succès à la station spatiale nommée en chinois Tiangong ("Palais céleste"), également connue par son acronyme CSS (pour "Chinese space station" en anglais), selon Chine nouvelle. Les astronautes, trois hommes, resteront six mois dans l'espace. Dans un premier temps, ils cohabiteront avec leurs trois collègues (dont une femme) de la mission précédente Shenzhou-14, depuis près d'une demi-année déjà dans la station spatiale et qui rentreront sur Terre dans quelques jours. L'équipage envoyé mardi dans l'espace comprend, comme c'est habituellement le cas, trois pilotes de chasse de l'armée. Le commandant de la mission est Fei Junlong, un ancien de Shenzhou-6 (2005). Il fait équipe avec Deng Qingming et Zhang Lu, pour lesquels il s'agit du premier vol spatial. L'équipage de Shenzhou-15 effectuera également trois ou quatre sorties dans l'espace pour continuer à monter des équipements à l'extérieur de la station, a dit la CMSA. Tiangong est semblable en taille à l'ex-station russo-soviétique Mir. Sa durée de vie devrait être d'au moins 10 ans. (Belga)