Le prince Charles promet de rester neutre une fois sur le trône

Défenseur de l'environnement et auteur d'incursions parfois critiquées en politique, le prince Charles assure qu'il s'en tiendra, une fois sur le trône britannique, à un strict devoir de réserve, dans une interview publiée jeudi par la BBC.

"Ce n'est pas la même chose d'être prince de Galles que d'être souverain", déclare le fils aîné de la reine Elizabeth II et héritier de la couronne britannique dans cet entretien, rare évocation par Charles de son destin royal, diffusé à l'occasion de son 70e anniversaire, mercredi prochain.

"Et l'idée que je puisse continuer à agir de la même façon, si je dois succéder (à la reine), est complètement absurde parce que les deux situations sont complètement différentes", souligne-t-il.

Le prince Charles mène depuis des décennies un combat pour l'environnement. A l'inverse de la reine, qui évite soigneusement toute polémique, il peut aussi défrayer la chronique en s'aventurant dans le champ politique.

Son soutien appuyé au dalaï lama n'est guère apprécié à Pékin et en mai 2014 la Russie a exigé des explications officielles au gouvernement britannique lorsque le prince a comparé Vladimir Poutine à Adolf Hitler.

Interrogé par la BBC sur la possibilité qu'il continue à militer publiquement pour ses engagements une fois couronné, le prince répond par la négative.

"Non, ça n'arrivera pas. Je ne suis pas si stupide. Je me rends compte qu'il s'agit d'un exercice distinct, celui de la souveraineté. Donc, bien sûr, je comprends tout à fait comment cela doit fonctionner", dit-il.

Même si elle n'entend nullement abdiquer, Elizabeth, 92 ans, doyenne mondiale des monarques, a diminué ces dernières années le nombre de ses apparitions publiques, et passe progressivement le relais à Charles, qui la représente de plus en plus dans les voyages à l'étranger.