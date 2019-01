Marcourt salue l'appel lancé par la FEF aux étudiants mais redoute l'impact sur les études

(Belga) Le ministre de l'Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt a salué mardi l'appel lancé par la FEF aux étudiants du supérieur à se mobiliser pour la défense du climat, tout en disant redouter les effets à long terme d'un mouvement de grève tous les jeudis sur l'apprentissage des étudiants, particulièrement les plus faibles.

"La mobilisation des étudiants pour le climat est une mobilisation tout à fait essentielle", a commenté mardi le ministre, interrogé par Belga dans les couloirs du Parlement. "Il faut soutenir toute sensibilisation de nos jeunes. La lutte contre le changement climatique est un sujet fondamental, aux côtés de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion". Mais pour M. Marcourt, cette mobilisation ferait mieux d'être "temporaire", au risque de porter préjudice aux étudiants qui débrayeraient tous les jeudis sur une longue période. "Il faut veiller à ce que ce mouvement n'ait pas d'effet négatifs sur leurs études. Si les cours sont maintenus par les établissements ces jeudis, cela se retournera inévitablement contre les étudiants les plus fragiles", selon lui. La Fédération des étudiants francophones (FEF) a appelé mardi les étudiants de l'enseignement supérieur à faire grève dès ce jeudi -et tous les autres jeudis "qui seront nécessaires"- pour aller marcher en faveur de mesures concrètes pour la protection du climat aux côtés des élèves du secondaire qui ont lancé le mouvement il y a deux semaines. Une première manifestation organisée par le Youth For Climate le 10 janvier avait rassemblé quelque 3.000 élèves de l'enseignement flamand dans le centre de Bruxelles. Ceux-ci demandaient au gouvernement fédéral de prendre des mesures fortes pour limiter le réchauffement climatique sous la barre de 1,5°C. La semaine suivante, ils ont été rejoints par des élèves de l'enseignement francophone, portant leur nombre à 12.500. Une nouvelle manifestation est prévue ce jeudi à Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles compte un peu moins de 200.000 étudiants inscrits dans le supérieur. (Belga)