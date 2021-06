Soins dentaires: des chercheurs ont fait une découverte surprenante à Bruxelles sur une momie égyptienne de 2700 ans

C’est une découverte réalisée un peu par hasard, aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles et qui bouleverse nos connaissances sur la médecine dentaire. On a retrouvé une dent placée dans la trachée d'une momie de 2700 ans. Et cette découverte prouve en fait que l'on pratiquait déjà de la chirurgie dentaire en 650 avant Jésus-Christ.

Caroline Tilleux, une archéologue passionnée de momie, présente Osirmers. "Il s’agit de la momie d’Osirmers qui est un individu de sexe masculin, d’un âge déjà assez avancé, donc en tout cas plus de 40 ans. Il était portier d’un temple et c’est lui qui nous intéresse aujourd’hui pour cette belle découverte", explique cette archéologue aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire.

Une découverte réalisée aux cliniques universitaires Saint-Luc. Dans le cadre d’une thèse, des momies ont été scannées, observées sous toutes les coutures par cette archéologue et par des médecins. Après analyse, la fameuse découverte est arrivée. "A partir d’images tridimensionnelles de CT scanner de haute résolution, nous avons réalisé un modèle tridimensionnel", indique Raphael Olszewski, professeur de stomatologie aux Cliniques universitaires Saint-Luc-UCLouvain, en montrant les images sur un écran.

Et quelques mètres plus loin, il nous montre la reproduction d’une partie de la bouche et des dents. "Voici une petite partie de la mâchoire supérieure d’Osirmos imprimée en 3D", précise le professeur de stomatologie.

L'apparition des soins dentaires avancée de 500 ans

Osirmos ou Osirmes avait un abcès. Il a subi deux interventions chirurgicales à l’aide d’un outil chirurgical utilisé encore aujourd’hui. Et ces actes médicaux avancent l’apparition des soins dentaires de quelques centaines d’années. "Nous l’avons avancée des temps grecs jusqu’au temps de l’Egypte antique. Ce qui donne 500 ans, quelque chose comme ça", calcule Raphael Olszewski.

"Sachant que cette momie date quand même de la 25ème-26ème dynastie. Donc, environ entre le 8ème et le 4ème siècle avant notre ère. Cela nous montre que nous sommes déjà dans un processus avancé des connaissances et cela nous donne des informations sur le mode de vie. Cet individu a eu la possibilité d’être soigné et d’avoir une dent qui a vraiment été soulagée alors que c’était très douloureux", épingle l’archéologue Caroline Tilleux.

Au-delà d’être une momie très bien conservée, Osirmers est désormais le tout premier patient dans l’histoire de l’humanité à avoir subi des soins dentaires. Une découverte mondiale qui devra être confirmée par d’autres preuves. En clair, d’autres momies devront encore être scannées.