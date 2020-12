Nouveau le 1er janvier - Les langes ne peuvent plus être jetés dans les déchets organiques

(Belga) A partir du 1er janvier, en Wallonie, les langes devront être jetés avec les déchets résiduels et plus avec les déchets organiques, à cause des matières plastiques non biodégradables dans leur composition.

Cela évitera la pollution du compost par les micro-plastiques et de devoir retirer ces langes des déchets organiques après collecte, ce qui avait également un impact économique. Les intercommunales wallonnes ont publié des messages en ce sens sur leur site internet pour sensibiliser la population. Du côté d'Intradel, on précise que certaines communes franchiront le pas au 1er janvier 2021 tandis que d'autres, dont Liège, prévoient cette adaptation en janvier 2022. A Bruxelles, les langes n'étaient déjà pas autorisés dans les sacs orange de déchets organiques. (Belga)