Occupy for Climate: Quelque 500 manifestants à Bruxelles pour la révision de l'article 7bis

(Belga) Environ 500 jeunes, selon la police de Bruxelles-Ixelles, ont marché mardi matin pour le climat depuis la gare du Nord et jusqu'à la place du Trône à Bruxelles, où quelque 200 activistes se mobilisent depuis dimanche dans l'attente de la décision de la commission de la Chambre relative à la révision de l'article 7bis de la Constitution, qui est attendue ce jour.

Pour cette 12e semaine de mobilisation, la plateforme des jeunes pour le climat a organisé sa marche exceptionnellement le mardi, et non le jeudi comme habituellement, en raison de l'actualité à la Chambre. Les élèves et étudiants sont partis vers 11H00 de la gare du Nord. Le cortège était particulièrement animé avec des chants, des danses, de la musique et des messages sur des pancartes du type "Sign that Climate law", "Le climat n'est pas en affaires courantes" ou "Act now". La révision de l'article 7bis de la Constitution constitue la clé de voûte de la loi spéciale Climat pour une politique climatique plus ambitieuse. L'un des buts poursuivis est de surmonter l'éclatement de la compétence entre les Régions et l'Etat fédéral, source de discorde et d'extrême lenteur. Une marche de Youth4Climate et Students4Climate est attendue jeudi, jour de séance plénière. "On est convaincus que c'est notre avenir qui est en jeu. C'est très important qu'on continue à se battre, même s'il y a des critiques, et on continuera à se battre jusqu'à ce que cette loi Climat soit sur table", a indiqué mardi Yuni Mertens, membre de Students4Climate. (Belga)