Quatre petits loups arctiques ont vu le jour au domaine des grottes de Han

(Belga) Quatre louveteaux arctiques ont vu le jour à la mi-avril au parc animalier du domaine des grottes de Han, à Han-sur-Lesse, ont fait savoir les responsables du parc. Ils ont été découverts dans leur tanière par les rangers du domaine le 16 mai et sont nés le 17 avril.

La petite Keysa a donné naissance à une portée composée de 2 mâles et 2 femelles. Les rangers du parc animalier ont découvert le 16 mai dernier les petits louveteaux arctiques. Les louveteaux se portent bien et leur poids atteint déjà 3 kg. Ces nouvelles naissances viennent s'ajouter aux nombreuses autres enregistrées en 2019 au domaine des grottes de Han: cheval de Przewalski, bison d'Europe, aurochs, rennes, chevreuils et chamois. (Belga)