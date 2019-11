Quelque 700 écoles vont participer à une journée zéro déchets ce jeudi

(Belga) Les élèves et enseignants de plus de 700 écoles belges participeront ce jeudi à une journée zéro déchets. Ils éviteront par exemple d'emmener avec eux des emballages jetables, explique mercredi Goodplanet, l'association à l'initiative de l'événement.

Cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne pour la réduction des déchets. L'organisation active en faveur d'une société durable entend en profiter pour faire de la prévention quant aux déchets et à leur impact environnemental. Les élèves peuvent éviter les emballages jetables en utilisant une boîte à tartines, une gourde ou d'autres emballages réutilisables. Ils peuvent également organiser des actions contre le gaspillage alimentaire en cuisinant avec des aliments qui seraient autrement jetés à la poubelle, détaille mercredi GoodPlanet. 'Zéro déchet' fait partie des cinq actions thématiques de la campagne GoodPlanet Challenges. Il y a déjà eu 'Croque local' (manger local et de saison) le 15 octobre dernier. Suivront l'an prochain 'Gros pull' (où l'on est invité à enfiler une couche de vêtements en plus afin de diminuer sa consommation d'énergie, le 11 février), 'Tous à l'eau' (pour en éviter le gaspillage et la valoriser, le 20 mars) et 'Alors on sort' (pour passer un moment dehors, en contact avec la nature, le 30 avril).