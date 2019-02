Sept Belges sur dix en faveur des robots et de l'intelligence artificielle

(Belga) Pas moins de sept Belges sur dix se disent en faveur de technologies telles que les robots et l'intelligence artificielle (IA), ressort-il d'une enquête menée par la Vrije Universiteit Brussel (VUB) auprès de 1.000 Belges autour des technologies intelligentes dans la vie quotidienne. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la sortie du livre Homo Roboticus, qui sera présenté jeudi après-midi à la Monnaie par des professeurs de l'université.

Les Belges jugent favorables les robots et l'IA, car ils peuvent effectuer des tâches routinières au travail ou à la maison. La plupart des répondants à l'enquête (8 sur 10) estiment même que les robots sont nécessaires pour assumer des tâches trop dangereuses ou trop lourdes pour l'homme. Cependant, les Belges sont également sceptiques, car plus de la moitié estime qu'un robot peut faire son travail et deux personnes sur trois pensent, qu'avec les robots et l'IA, il y aura plus de jobs qui disparaîtront que de créations d'emplois. "C'est contradictoire car les gens craignent pour leur propre travail, mais beaucoup pensent aussi qu'il y a des avantages, comme pour le ménage ou les travaux ennuyeux. La sensibilisation est très importante pour apprendre à saisir les opportunités et les dangers, et mettre en place les bons modèles économiques", explique Bram Vanderborght, professeur de robotique à la VUB.