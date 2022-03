Un jumeau numérique de la Terre pour mieux lutter contre le changement climatique

(Belga) La Commission européenne a lancé jeudi une initiative visant à créer des modèles numériques très précis de la Terre pour anticiper les risques liés au changement climatique et autres phénomènes d'inondations, de sécheresse ou de tremblements de terre.

D'ici 2024, le système "DestinE" (pour "Destination Earth") générera des "jumeaux numériques" de la Terre, en combinant des données provenant d'observations en temps réel et de simulations. Ces modèles faciliteront la compréhension des risques et modéliseront des scénarios d'atténuation du changement climatique. "Cette initiative illustre clairement que nous ne pouvons pas lutter contre le changement climatique sans les technologies numériques. Par exemple, la modélisation numérique de la Terre contribuera à prévoir la dégradation environnementale majeure avec une fiabilité sans précédent", a indiqué la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager, citée dans un communiqué. L'initiative, qui bénéficie d'une aide initiale de 150 millions d'euros, fournira aussi une plateforme de service gérée par l'ESA (Agence spatiale européenne) et s'appuiera sur des ensembles de données scientifiques existants, tels que le programme Copernicus. (Belga)