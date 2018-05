A quoi servent vos dons au Télévie? Voici les prix du matériel et du personnel de recherche

Pour aboutir à des découvertes qui permettront de mieux soigner, de guérir des femmes et des hommes atteints par un cancer, il faut consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'argent. La recherche scientifique, de plus en plus pointue, pour élargir les connaissances sur la maladie coûte très chère, que ce soit en termes d'équipement, de fonctionnement, de personnel et bien sûr de matériel. C'est dans ces domaines que l'argent de vos dons est utilisé. Concrètement, quels sont les prix en vigueur dans la recherche? Combien coûte un chercheur, un appareil, un outil? Nous vous proposons dans l'article suivant un échantillon des tarifs en vigueur, du tablier de labo au congélateur, de la balance à l'anticorps, d'un chercheur qui commence son doctorat à un microscope.

Combien d'euros? Découvrez les prix en vigueur dans la recherche