Coronavirus - BILAN MONDIAL: la barre des 700.000 morts dépassée, Trump toujours optimiste

La barre des 700.000 morts dus au coronavirus a été franchie la nuit dernière, selon le comptage de l'université John Hopkins, qui fait référence (voir la carte).

L'Australie a recensé mercredi 738 nouveaux cas de Covid-19, mais la plupart sont diagnostiqués au Victoria. Le Premier ministre de cet État, dont la capitale est Melbourne, a fait part mercredi d'un bilan de 725 nouvelles infections, et de 15 décès. L'État a renforcé à plusieurs reprises au cours des semaines passées son arsenal pour venir à bout de la reprise de l'épidémie, sans succès jusqu'à présent.

Un reconfinement de la ville de Melbourne, où s'inscrivent la majorité des foyers, avait été déclaré début juillet, et un couvre-feu est en place depuis début août. Le port du masque est obligatoire hors de son domicile dans tout l'État et les voyages non essentiels sont proscrits. A partir de mercredi soir, de nombreux commerces devront fermer et un permis sera nécessaire pour les résidents du Victoria qui sont tenus de se rendre à leur emploi.

L'État voisin de Nouvelles-Galles du Sud continue d'enregistrer environ une quinzaine de cas quotidiens (12 lors des dernières 24 heures), dans une tendance qui semble rester stable à ce stade. Bien que la frontière entre les deux États soit déjà fermée, les personnes pénétrant dans la Nouvelle-Galles du Sud depuis le Victoria voisin devront se soumettre à une quarantaine à l'hôtel obligatoire et à leur frais, une mesure similaire à ce qui est imposé pour les Australiens rentrant dans leur pays depuis l'étranger alors que les frontières de l'île-continent sont fermées depuis plusieurs mois dans le contexte de la pandémie.

Pour se prémunir de la propagation du virus, les autres États fédérés australiens ont déjà fermé leurs frontières intérieures avec le Victoria depuis près d'un mois, mais l'État du Queensland a aussi annoncé mercredi refermer à nouveau ses frontières avec l'État de Nouvelles-Galles du Sud et le territoire de la capitale Canberra à partir de samedi. La pandémie de Covid-19 a fait 19.224 malades et 247 morts en Australie, pays de 25 millions d'habitants, depuis fin janvier, avec plus de la moitié des décès au Victoria uniquement (162).

Aux Etats-Unis, Trump optimiste

Les Etats-Unis ont enregistré 1.302 nouveaux décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Cela porte à plus 156.000 le nombre total de morts recensées dans le pays depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine. Les Etats-Unis ont par ailleurs relevé 53.847 nouveaux cas d'infection sur une journée, pour un bilan total officiel de 4,77 millions, d'après les chiffres, actualisés en continu, de l'université basée à Baltimore.

Le pays est de loin le plus touché au monde par la pandémie, mais le président Donald Trump a une nouvelle fois adopté mardi un ton résolument optimiste. "Certains indicateurs montrent que nos efforts acharnés pour contenir le virus fonctionnent très bien en fait, surtout pour protéger les personnes les plus vulnérables", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche sur la crise sanitaire. Un exercice qu'il a remis au goût du jour dernièrement, quasi quotidiennement, après une résurgence de l'épidémie depuis fin juin dans de nombreux Etats du sud et de l'ouest du pays.

Le milliardaire républicain continue de justifier l'augmentation du nombre de cas d'infections enregistrées par celle du nombre de tests de dépistages effectués. "Les Etats-Unis testent à eux seuls plus de gens en une semaine que, bien souvent, beaucoup de grands pays réunis", a-t-il avancé.

Le Pérou déguste

Le Pérou a franchi mardi la barre des 20.000 décès dus au coronavirus alors que l'épidémie connaît une résurgence un mois après le début d'un déconfinement progressif dans le pays. Le nombre de morts s'établit à 20.007, en hausse de 196 par rapport à la veille, tandis que le nombre de contaminations atteint 439.890, soit 6.790 nouveaux cas en une journée, selon le ministère de la Santé.



Le nombre de patients guéris est également en hausse à 302.457 (+4.366) mais les hôpitaux péruviens sont néanmoins saturés avec un nombre record de 13.798 malades du virus. Le nombre de décès dus au virus fait l'objet de polémiques dans ce pays andin de 33 millions d'habitants, la presse locale estimant que leur nombre serait plus proche des 50.000 si les cas suspects y étaient inclus. Le Pérou est le troisième pays d'Amérique latine le plus touché par l'épidémie derrière le Brésil et le Mexique.

Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde, compte désormais près de 96.000 morts. L'Argentine a de son côté annoncé des chiffres records de 168 décès et 6.792 infections au cours des 24 dernières heures, selon le ministère de la Santé. Le Pérou a franchi mardi la barre des 20.000 décès et ses hôpitaux sont saturés.

L'Autriche maitrise

Le foyer de coronavirus qui s'est déclaré à Sankt Wolfgang, haut-lieu du tourisme en Autriche, est sous contrôle, ont affirmé mercredi les autorités. La commune située au bord du lac Wolfgang avait recensé jusqu'à 79 contaminations, principalement parmi de jeunes travailleurs du secteur touristique. Une seule infection a été enregistrée depuis le début de la semaine, a précisé la cellule de crise de l'État de Haute-Autriche. Les résultats de 400 tests supplémentaires devraient encore paraître jeudi.

Beaucoup de soignants touchés en Afrique du Sud

Quelque 24.000 membres du personnel de santé en Afrique du Sud ont été infectés par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie en mars et 181 en sont morts, a annoncé mercredi le ministre sud-africain de la Santé Zweli Mkwize. Ces 24.000 malades parmi les soignants sud-africains représente environ 5% du nombre total de cas de Covid-19 dans le pays, a précisé le ministre lors d'une conférence de presse. Avec 521.318 cas confirmés, dont plus de 8.000 morts, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain.

Les Philippines reconfinées

Aux Philippines, plus de 27 millions de personnes à Manille et dans quatre provinces voisines, soit environ le quart de la population de l'archipel, ont été reconfinées mardi avec à peine 24 heures de préavis.