Face à la progression de l'usage du vélo, Bruxelles développe l'offre de parking sécurisé

(Belga) Face au manque d'espaces de stationnement pour le vélo dont l'usage a augmenté de 75% à l'occasion de la dernière rentrée des classes à Bruxelles, la Région-capitale entend stimuler l'offre d'espaces de parkings sécurisés mis en location pour les cyclistes.

Mercredi, Cycloparking et l'agence régionale du stationnement parking.brussels ont inauguré, en présence de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), un parking de ce type dans un espace privé, à Saint-Gilles. Il s'agit du deuxième du genre. Le premier - ouvert en décembre dernier à titre d'expérience-pilote, rue de Nancy, dans le quartier populaire des Marolles au coeur de la capitale -, a rapidement été victime de son succès. Il a rapidement fallu l'agrandir pour le faire passer de 11 à 31 emplacements (dont trois pour des vélos-cargos). Le deuxième, inauguré mercredi, à la rue Saint-Bernard, offre un nombre pour le moment plus limité de places (12 vélos classiques et 2 cargos). La Région bruxelloise, CycloParking et parking.brussels entendent faire appel aux Bruxellois en leur proposant, moyennant rétribution (100 euros par mois pour le parking de Saint-Gilles, plus une prime d'un euro par mois par vélo et de 5 euros par mois par vélo-cargo hébergé), de mettre à disposition leur espace privé dont il n'ont pas l'usage en s'adressant à Bike@parking.brussels. Selon Cycloparking, 6.000 demandes d'emplacements sécurisés sont en attente. Plusieurs critères sont déterminés pour les propriétaires d'espaces mis à disposition: la demande dans le quarter; les dimensions; l'accessibilité à vélo; l'importance des travaux éventuels à réaliser. Les cyclistes doivent s'acquitter d'un abonnement annuel similaire à ceux pratiqués pour les vélo boxes (60 euros par an pour un vélo; 120 pour un vélo-cargo). Par ailleurs, cyloparking et parking.brussels cherchent sans cesse à développer de nouveaux partenariats avec les communes pour développer de nouveaux parkings sécurisés. Près de 230 places sont prévues dans différents projets disséminés dans de nouvelles constructions communales en cours de développement (30 places dans le parking Jourdan inauguré en août à Etterbeek; 19 dans le centre sportif d'Auderghem; 40 en vue à la place Pogge à Schaerbeek; 14 en vue rue de Limauges à Ixelles; 15 place Albert; 100 places avenue des Huileries). Parking. brussels recherche par ailleurs des entreprises prêtes à louer des emplacements de parking sécurisé à des riverains, de préférence cyclistes réguliers ne disposant pas de place pour garer leur vélo à domicile. Pour la ministre bruxelloise de la Mobilité, la transition de la mobilité dans la capitale notamment vers le vélo passe par une levée de l'obstacle que représente pour de nombreux habitants l'absence d'endroit pour mettre le leur à l'abri. (Belga)