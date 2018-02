Fashion Week: Diane von Furstenberg compte sur Nathan Jenden

La styliste Diane von Furstenberg le 6 avril 2017 à New YorkJamie McCarthy

Diane von Fustenberg, l'un des grands noms de la mode et de la philantropie new-yorkaise, a salué dimanche le retour à ses côtés du créateur Nathan Jenden, censé relancer sa marque après plusieurs années marquées par une valse-hésitation de créateurs.

Jenden, d'origine britannique et qui avait déjà oeuvré chez DvF de 2001 à 2011 avant de travailler sur sa propre griffe, "connaît le vocabulaire, il sait tout sur la marque", a affirmé Diane von Furstenberg.

Depuis son grand magasin du Meatpacking District où elle présentait sa nouvelle collection automne-hiver pour la Fashion Week, la femme d'affaires de 71 ans a ajouté espérer qu'à l'ère du mouvement anti-harcèlement #MeToo, Jenden l'aiderait à faire de sa marque "l'incarnation du pouvoir des femmes".

"A travers les générations, la femme DvF a toujours été une femme qui décide de sa vie, qui décide avec qui elle couche, qui décide de ce qu'elle fait", a-t-elle souligné en souriant.

"C'est comme ça que j'ai été élevée, c'est comme ça que j'ai élevé ma fille et c'est comme ça qu'est ma petite-fille", a-t-elle ajouté en présentant sa petite-fille Talita, 18 ans, muse de cette nouvelle collection.

Jenden, qui se sent chez DvF "comme à la maison", a lui souligné vouloir redonner à ma marque l'identité de ses débuts, en prenant notamment le contre-pied de son prédecesseur, Jonathan Saunders, parti après 18 mois à peine et des rumeurs de tensions avec la fondatrice.

Saunders "n'aimait pas DvF", a affirmé Jenden. "Si vous regardez ma collection, vous verrez qu'elle intègre tout ce qu'il n'aimait pas. On ne peut pas aller chez Chanel si on n'aime pas ses sacs à losanges", a-t-il ajouté, "il faut travailler pour une autre marque".

La nouvelle collection, que Jenden a mise au point en quatre semaines à peine, témoigne selon lui de la "joie de vivre" et du "courage des femmes" typiques de la marque: on y trouve des pulls aux motifs géométriques, des vestes en peau et fourrure, vertes ou oranges, une robe jaune léopard tout en assymétrie, des lunettes...

Lui qui dit "connaître très bien Diane" et toute sa famille restera-t-il chez DvF? "Ca, il faut demander à Diane", dit-il en riant.