Fermeture de l'espace aérien pakistanais: des milliers de touristes bloqués à Bangkok

Des milliers de vacanciers étaient bloqués à l'aéroport de Bangkok au lendemain de la fermeture de l'espace aérien du Pakistan en raison de tensions grandissantes avec l'Inde, mais la compagnie Thai Airways a été autorisée à survoler la Chine et les vols devaient reprendre jeudi.

Une trentaine de vols, la plupart en provenance ou à destination de l'Europe, qui devaient transporter près de 5.000 passagers, ont été affectés, a annoncé le transporteur thaïlandais. Mais la compagnie, après s'être vu opposer un refus de survoler l'Iran, va pouvoir opérer de nouveau ce jeudi, ces appareils ayant été autorisés à traverser la Chine. En attendant, la frustration commençait à grandir parmi les passagers bloqués à l'aéroport international de Suvarnabhumi. "Nous avons déjà attendu onze ou douze heures ici", a relaté Gerda Heinzel, 55 ans, touriste allemande qui souhaite rentrer à Munich après un séjour à Phuket dans le sud du royaume. "On ne nous a rien donné à manger (...) Il n'y a pas de personnel parlant allemand pour nous aider", a-t-elle déploré. Islamabad a annoncé mercredi la fermeture de son espace aérien après un fort regain de tensions avec l'Inde. Le Pakistan a affirmé mercredi avoir abattu dans la matinée deux avions militaires indiens au-dessus de la région disputée du Cachemire. L'Inde dit de son côté qu'elle a abattu un avion pakistanais et perdu un de ses propres appareils. Les tensions se sont envenimées entre New Delhi et Islamabad depuis un attentat suicide au Cachemire indien, qui a tué environ 40 paramilitaires le 14 février, perpétré par un groupe islamiste basé au Pakistan.