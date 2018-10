Ouragan Michael: au moins 6 morts et des paysages de désolation aux Etats-Unis

Des milliers de soldats et de secouristes s'activaient vendredi en Floride pour des opérations de sauvetage, déblayer les rues jonchées de débris et rétablir le courant après le passage dévastateur de l'ouragan Michael qui a tué au moins six personnes aux Etats-Unis.

L'ouragan, de catégorie 4 sur 5 quand il a touché terre mercredi dans le nord de la Floride, a depuis été rétrogradé en tempête tropicale et rejoint vendredi matin l'Atlantique au large de la Virginie, selon le Centre national des ouragans.

"C'était violent, vraiment violent", a relaté à l'AFP John Huskey, habitant de Panama City, station balnéaire en Floride frappée de plein fouet par l'ouragan.

A quelques kilomètres de là, la ville côtière de Mexico Beach a été ravagée, des images aériennes montrant des scènes de dévastation avec des maisons aplaties, partiellement ou totalement détruites et des arbres jonchant le sol.

A 06H00 GMT, Michael générait des vents de 95 km/h et se déplaçait très rapidement vers le nord-est à 45 km/h, selon le bulletin du Centre national des ouragans.

Des pluies pouvant atteindre 13 cm étaient redoutées en Virginie, dans le Maryland, le Delaware et une partie du New Jersey.

- Façades arrachées -

Au moins six personnes ont été tuées dans le passage de l'ouragan. Les consignes d'évacuation avant son arrivée ont probablement sauvé de nombreuses vies.

En Floride, quatre personnes sont mortes selon le bureau du shérif du comté de Gadsden. Dans l'Etat voisin de Géorgie, une fillette de 11 ans a été tuée lorsqu'un auvent de garage a atterri sur sa maison, selon les autorités. Et en Caroline du Nord, Etat déjà durement touché par l'ouragan Florence le mois dernier, une personne a perdu la vie après qu'un arbre s'est effondré sur une voiture, a annoncé le gouverneur jeudi après-midi.

"D'abord le grenier s'est effondré, tout est allé très vite", a décrit à l'AFP Rene Scott, une résidente de Panama City où les vents se sont déchaînés près de trois heures mercredi. "Ensuite mon toit s'est écroulé. (...) Je suis juste tellement soulagée que nous nous en soyons sortis, parce que j'ai pensé rester piégée là".

Dans cette ville côtière, des arbres sont tombés sur des lignes électriques ou en travers des routes, des façades ont été littéralement arrachées laissant l'intérieur des maisons à nu. Dans la marina, des voiliers ont été projetés les uns contre les autres.

Deux hôpitaux de Panama City ont été endommagés. Quelques kilomètres plus à l'est, la base aérienne de Tyndall a également été frappée "directement" par l'ouragan et présente des "dommages étendus", selon un communiqué.

Des centaines de milliers de personnes restaient jeudi privées de courant dans plusieurs Etats du sud-est des Etats-Unis, dont plus de 40.000 en Floride, 234.000 en Géorgie et environ 400.000 en Caroline du Nord.

- 35.000 gardes nationaux -

"C'est une dévastation impensable", a commenté jeudi Rick Scott, le gouverneur de Floride. "J'ai entendu dire que beaucoup de personnes ont été blessées", a-t-il ajouté.

"L'aide arrive par les airs, la terre et la mer", a-t-il assuré. "Nous avons 35.000 gardes nationaux de Floride et plus de 1.000 véhicules de secours spéciaux, 13 hélicoptères et 16 bateaux pour l'assistance humanitaire, les opérations de sécurité, de recherche et de sauvetage."

Le président Donald Trump a annoncé avoir approuvé l'état de catastrophe majeure en Floride, permettant de débloquer davantage d'aide fédérale, selon un communiqué de la Maison Blanche. M. Trump a également déclaré l'état d'urgence en Géorgie.

Dans la ville d'Alford, à environ 70 km de Panama City, les commerces et les maisons en bord de route étaient endommagés. Au nord de la ville, les habitants faisaient la queue dans une station service pour se ravitailler en eau et en nourriture. Mais les pompes à essence avaient été balayées par le vent, privant les habitants d'essence.

"Nous n'avons pas d'électricité ni de réseau", a expliqué Gina Chaudrey, la trentaine, venue avec son mari constater les dégâts sur le commerce de son beau-père. Ayant grandi dans la région, l'ouragan Michael est selon elle "de loin le pire" qu'elle ait connu.

"Nous n'avons jamais vécu quelque chose comme ça", a abondé Kotton Ayr, un ancien militaire reconverti en ferrailleur.

La reconstruction "va être rapide. On fera en sorte qu'elle soit rapide", a promis M. Trump, interviewé jeudi par la chaîne Fox News.

L'ouragan était "incroyablement destructeur et puissant", a-t-il commenté, le qualifiant de "bolide".

Lors d'un meeting la veille, M. Trump avait indiqué qu'il se rendrait "très rapidement en Floride".

"Nous sommes concentrés sur les missions de secours de vies humaines, la recherche et le sauvetage, et nous commençons à évaluer l'impact catastrophique de l'ouragan", a de son côté déclaré le vice-président Mike Pence.

Les Etats-Unis ont subi l'an dernier huit tempêtes de forte puissance et trois ouragans majeurs --Irma, Maria et Harvey. Ce dernier a provoqué 125 milliards de dollars de dégâts et inondé la métropole de Houston.