Près de 3.000 panneaux solaires vont alimenter des sites sportifs et culturels wallons

(Belga) Pas moins de 2.904 panneaux photovoltaïques vont être installés d'ici mi-novembre pour alimenter neuf sites sportifs et culturels wallons, ont annoncé vendredi la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et son partenaire, le fournisseur d'énergie Engie.

Les sites concernés sont situés à Arlon, Charleroi, Engreux, Jambes, Wépion, Naninne et Spa. En cours de placement, les panneaux permettront de produite 0,786 Gigawatt-heure d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 225 familles, selon la FWB. Cela représente entre 10% et 57% des besoins des différents sites. Sur le plan environnemental, ce sont 314 tonnes de CO2 qui ne seront plus émises chaque année, soit l'équivalent des émissions annuelles de 137 véhicules diesel, toujours selon la FWB. L'installation des panneaux est réalisée par Soltis et Engie Fabricom, qui se chargeront aussi de leur maintenance pendant dix ans. L'investissement est assumé à concurrence de 10% par la coopérative de financement citoyen Energiris, le solde étant pris en charge par le mécanisme de tiers-investisseur d'Engie. La FWB deviendra propriétaire des panneaux après dix ans. "Nous allons verser 491.970 euros hors TVA de redevance sur dix ans et réaliser un gain de 634.657 euros hors TVA dans le même laps de temps", a encore souligné Gilles Schobbens, chargé de communication à la FWB. (Belga)