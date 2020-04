Résultats meilleurs qu'attendu pour Apple au deuxième trimestre

(Belga) Apple a enregistré des résultats meilleurs qu'attendu au deuxième trimestre de son exercice décalé, même si le bénéfice net est en légère baisse, grâce à ses services et accessoires connectés et ce malgré la pandémie.

"Malgré l'impact mondial sans précédent du Covid-19, nous sommes fiers d'annoncer qu'Apple a progressé sur le trimestre, grâce à un record absolu dans les services et un record trimestriel pour les accessoires connectés", comme les écouteurs Airpod et l'Apple Watch, a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple, dans un communiqué publié jeudi. "Dans cet environnement difficile, nos utilisateurs dépendent des produits Apple pour rester connectés, informés, créatifs et productifs", a-t-il ajouté. Le chiffre d'affaires sur le trimestre s'élève à 58,3 milliards de dollars, en hausse de 1% par rapport au deuxième trimestre de l'an passé. C'est mieux que les 54,54 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, ressort à 2,55 dollars (+4%), quand les analystes attendaient 2,26 dollars. En revanche, le bénéfice net ressort à 11,2 milliards de dollars, contre 11,5 milliards à la même période l'an passé. (Belga)