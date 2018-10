Un mouvement de grève a été lancé mardi à la poste de Mons

(Belga) Les travailleurs du bureau de poste principal de Mons se sont mis en grève mardi matin. Leur mouvement n'est pas lié à la journée d'action du 2 octobre relative au problème des pensions. Les postiers montois veulent quant à eux souligner le manque de personnel, a indiqué le syndicat SLFP Poste.

Le bureau principal de Mons est parti en grève mardi matin. La raison du mouvement spontané est le manque de personnel et le ras-le-bol des agents qui se sentent mis sous pression par la direction qui continue à faire la sourde oreille. "Les agents sont à bout", a indiqué Stéphane Robson du SFLP. « Le manque de personnel est flagrant et les travailleurs se plaignent du manque de considération de la direction. Le mouvement lancé n'est en rien lié avec le problème des pensions qui sera marqué ce 2 octobre par diverses actions. "Le courrier est en chute libre, on le sait. Mais les colis sont en augmentation de près de 200 %. Le personnel à Mons n'est plus capable de gérer, d'assurer toutes les tournées. Nous attendons une négociation avec la direction pour envisager la suite". La distribution du courrier et des colis dans la zone du grand Mons ainsi que les communes de Givry, Frameries, entre autres, devrait être impactée mardi par le mouvement des postiers montois. (Belga)