Un nouveau puissant typhon menace le Japon

Un puissant typhon, Trami, se dirigeait vendredi vers les îles de l'extrême-sud du Japon et devrait ensuite poursuivre sa route ce week-end vers les principales îles de l'archipel, déjà meurtri par des violentes précipitations cet été.

Les autorités mettent en garde contre les risques liés au vent (hautes vagues en bord de mer, effondrement de constructions fragiles...) et aux pluies (inondations, glissements de terrain). Trami, qui se déplace pour le moment plutôt lentement, va s'accélérer au fil des heures. Il est accompagné de vents soufflant en rafales à 162 kilomètres/heure au centre et à près de 220 km/h à la périphérie. Ce 24e typhon de l'année en Asie se trouvait vendredi matin au sud-est d'Okinawa, qu'il devrait toucher samedi. Il est probable qu'il prenne ensuite la direction de Kyushu puis de l'île principale Honshu et balaye ainsi le Japon du sud-ouest au nord-est. "Il est prévu qu'il traverse le pays à vive allure, donc nous demandons à la population d'être extrêmement vigilante", a déclaré à l'AFP une responsable de l'agence de météo, Sakiko Nishioka. Les compagnies aériennes ont préventivement commencé d'annuler des vols. Une image du typhon prise depuis la Station spatiale internationale (ISS) donne l'ampleur de la perturbation qui au pourtour de son oeil montre un véritable "mur nuageux". Un précédent typhon, Jebi, le 21e de l'année dans la région, avait tué plus de 10 personnes début septembre dans l'ouest de l'archipel, provoqué divers dégâts matériels et mis en péril l'aéroport d'Osaka (Kansai International Airport) construit sur une île artificielle en mer, en raison d'une montée du niveau de l'eau. Deux mois auparavant, des pluies record dans le sud-ouest avaient provoqué des inondations inédites et des éboulements, qui ont tué quelque 220 personnes, avant une vague de chaleur elle aussi meurtrière.