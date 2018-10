Asile et migration - Rassemblements en France pour le sauvetage des migrants en Méditerranée

(Belga) Vêtus en orange, couleur de l'Aquarius et des gilets de sauvetage, des milliers de personnes ont manifesté samedi en France, parallèlement à d'autres rassemblements prévus en Europe, pour dénoncer la situation du navire humanitaire et soutenir les opérations de sauvetage de migrants en Méditerranée.

Des manifestations étaient prévues dans une cinquantaine de villes françaises, mais aussi à Madrid, Bruxelles, Berlin et Palerme, à l'initiative de l'association SOS Méditerranée, pour réclamer "un pavillon pour l'Aquarius", "sauver le sauvetage en mer" et dénoncer "l'inaction criminelle" des gouvernements européens. "Il n'y a rien de plus silencieux qu'un homme qui se noie. Notre but aujourd'hui est de faire du bruit", a expliqué Lise Valette, bénévole de l'association, à Montpellier. A Marseille, siège de SOS Méditerranée et où l'Aquarius est à quai, 3.500 personnes se sont réunies sur le Vieux-Port, selon la police. Ils étaient également un millier à Paris, selon la police, ou encore 2.000 à Montpellier, plus de 600 à Rennes et une centaine à Calais, où ils avaient bravé une interdiction de la mairie. Plusieurs centaines de migrants vivent dans le secteur de Calais - port d'Europe continentale le plus proche de l'Angleterre - dans l'espoir de passer clandestinement dans ce pays. Face à "l'impasse" dans laquelle se trouve l'Aquarius - en train d'être déchu de son immatriculation panaméenne - et "la volonté des Etats européens de criminaliser le travail des ONG en Méditerranée", "l'objectif est de faire appel aux citoyens et montrer que SOS Méditerranée tire sa légitimité de la société civile", a résumé à Paris l'administratrice et porte-parole de l'association, Sophie Rahal. Si le nombre de départs a baissé, "le taux de mortalité a augmenté", rappelle-t-elle: "En 2017, une personne sur 42 se noyait. Cet été, entre juin et septembre, c'est une personne sur 18 qui se noie". "Les réfugiés et l'immigration sont l'un des grands défis que l'UE doit résoudre (et) cela ne pourra pas se faire de façon individuelle", c'est-à-dire chaque pays de son côté, a estimé de son côté Patricia Lara, étudiante en philosophie venue manifester sur la place Cibeles à Madrid. Depuis le début des opérations de l'Aquarius en février 2016, 29.500 migrants ont été sauvés dans un peu plus de 200 opérations de sauvetage, selon l'association SOS Méditerranée. (Belga)