Guerre 14-18: une historienne parle des conséquences inattendues du conflit et d'anecdotes surprenantes

Une chose est sûre, la Première Guerre mondiale a profondément marqué notre pays. Et c'est justement le propos du livre co-écrit par l’invitée du RTLinfo13H, Laurence Van Ypersele. Une historienne à l'UCL et spécialiste de ce conflit.

Dans l’ouvrage "La Belgique et la Grande Guerre: du café liégeois au Soldat inconnu", Laurence Van Ypersele évoque les traces laissées par cette guerre dans notre pays.

Elle y parle des batailles, des forts et des endroits qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Et puis des choses plus anecdotiques, comme par exemple l'origine du mot "Boche" utilisé pour désigner l'occupant allemand. On y apprend également que le sapin de Noël remonte à cette Première Guerre Mondiale.

Découvrez son interview complète dans la vidéo liée à cet article.