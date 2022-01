Conflit en Ukraine - L'UE prête à assister l'Ukraine après la cyberattaque

(Belga) À la suite de la cyberattaque qui a visé différents sites d'institutions gouvernementales ukrainiennes, l'UE se tient prête à apporter un soutien concret à Kiev. "On est en contact avec l'Ukraine, qui a déjà partiellement restauré la fonctionnalité des sites visés. Nous sommes prêts à fournir une assistance directe si elle le demande. (...) Nous sommes prêts à envoyer une mission de soutien pour faire face aux cyberattaques", a expliqué vendredi le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. "De telles actions visent à déstabiliser l'Ukraine et à faire escalader une situation déjà tendue", a regretté Josep Borrell.

A son arrivée vendredi matin à la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères à Brest, en France, le chef de la diplomatie de l'UE avait déjà indiqué que la cyberattaque méritait "la plus grande condamnation". S'il n'a pas pointé la Russie nommément, "on peut imaginer" d'où peut bien venir l'attaque, a-t-il laissé entendre. L'UE a convoqué en matinée une réunion d'urgence des ambassadeurs du comité politique et de sécurité, "pour voir de quelle manière on peut réagir et fournir une assistance technique à l'Ukraine pour augmenter sa capacité de résistance face à cette sorte d'attaques", a ajouté Josep Borrell. Un projet de la coopération structurée permanente (PESCO) traite de la défense contre les attaques cybernétiques, a-t-il rappelé. Même si l'Ukraine n'est pas un Etat membre, on peut imaginer lui allouer le soutien d'unités européennes de réponse rapide aux cyberattaques, a-t-il ajouté. "On va mobiliser toutes nos ressources pour aider l'Ukraine", promettait-il en matinée, ajoutant que "malheureusement, on savait que cela pouvait arriver". (Belga)