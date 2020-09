Coronavirus - Royaume-Uni: une amende de 10.000 livres en cas de non respect de la quarantaine

(Belga) Les Britanniques qui ne respecteront pas un auto-confinement en cas de contamination au coronavirus se verront infliger une amende pouvant aller jusque 10.000 livres sterling (11.000 euros), a annoncé samedi le gouvernement lors de la présentation des nouvelles règles visant à réduire le nombre de cas positifs.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui avait déclaré cette semaine que le Royaume-Uni faisait face à la seconde vague de Covid-19, a présenté de nouvelles restrictions appliquées aux habitants des régions du nord, nord-ouest et centre de l'Angleterre, principalement touchées. Parmi ces mesures, le gouvernement britannique introduit une obligation légale d'auto-confinement, à compter du 28 septembre, pour les personnes testées positives ou à qui le National Health Service (NHS) demande de le faire. "La meilleure manière de combattre le virus est que chacun suive les règles et que les personnes risquant de transmettre la maladie s'isolent", a déclaré le Premier ministre dans un communiqué. "Personne ne doit sous-estimer l'importance de ces mesures, ces nouvelles règles signifient que vous avez l'obligation légale de les appliquer, dès lors que nous êtes contaminés ou que le NHS vous le demande", a-t-il ajouté. Le Royaume-Uni demande aux personnes testées positives de s'isoler 10 jours, alors que ceux qui vivent avec une personne testée positive ou présentant les symptômes doivent s'auto-confiner 14 jours. En cas de non respect des règles, les amendes iront de 1.000 GBP (1.090 EUR) à 10.000 GBP en cas de violation répétée ou les pires manquements. Le Royaume-Uni a été le pays européen le plus durement touché par la pandémie en cours, avec près de 42.000 décès comptabilisés, et fait face à une remontée rapide du nombre de nouveaux cas depuis la rentrée. "Nous voyons une reprise en France, en Espagne, à travers l'Europe. Il est absolument inévitable, je le crains, que nous finissions par le voir dans ce pays", a insisté M. Johnson. Si de nouvelles restrictions ont été instaurées cette semaine, le Premier ministre britannique a exprimé sa réticence à imposer un nouveau confinement total du pays, alors que plusieurs députés conservateurs se montrent critiques à l'encontre des mesures déjà prises. (Belga)