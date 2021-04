Harry et Meghan produisent une série Netflix sur une compétition sportive pour soldats blessés

Le prince Harry et Meghan à leur sortie de l'Abbaye de Westminster à Londres, le 11 mars 209 Ben STANSALL

Le prince Harry va produire une série documentaire sur les Invictus Games, compétition sportive pour les soldats blessés, dans le cadre d'un lucratif contrat que son épouse Meghan Markle et lui ont signé avec Netflix l'an dernier, a annoncé mardi la plateforme de streaming.

Harry, qui a servi dans l'armée britannique en Afghanistan et avait organisé les premiers Invictus Games en 2014, apparaîtra à l'écran et produira "Heart of Invictus".

La série documentaire suivra les participants dans leur préparation à cette compétition sportive pour anciens combattants blessés ou invalides, qui aura lieu au printemps 2022 à La Haye, aux Pays-Bas.

Elle "ouvrira une fenêtre sur les histoires émouvantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l'année prochaine", a déclaré Harry dans un communiqué.

Il s'agit du premier projet audiovisuel d'Archewell Productions, la société du couple qui a, en septembre dernier, signé un contrat avec le géant du streaming Netflix pour produire des films et des séries "percutants".

Si les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés, il porterait sur plusieurs années et accorderait une exclusivité à Netflix.

Plusieurs autres projets seraient en cours de développement, notamment des séries sur la nature ou sur des femmes sources d'inspiration, mais Meghan Markle, connue pour son rôle dans "Suits", n'a pas prévu de redevenir actrice.

"Il est clair que les Invictus Games occupent une place très spéciale dans leurs cœurs, et je suis ravi que leur première série pour Netflix les montrent au monde entier, d'une façon jamais vue auparavant", a déclaré Ted Sarandos, directeur du contenu chez Netflix.

Meghan et Harry avaient officialisé leur relation lors de l'édition 2017 de la compétition sportive.

Les Invictus Games, événement international à l'image des jeux paralympiques, se déroulent à La Haye. Initialement programmés en 2020 et reportés deux fois à cause de la pandémie, ils auront finalement lieu au printemps 2022.

La série, qui suivra l'entraînement des participants, abordera aussi leurs "puissants récits d'espoir et de résilience".

Le prince Harry et Meghan ont quitté la famille royale britannique, et déménagé en Californie l'année dernière.

Une interview choc avec Oprah Winfrey diffusée en mars a secoué la couronne britannique et fait l'effet d'une bombe au Royaume-Uni. Ils y accusaient notamment un membre non nommé de la famille royale de s'être interrogé sur la couleur de peau de leur enfant à naître.

Le couple gère aussi une organisation caritative, nommée Archewell comme leur société de production.