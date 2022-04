Invasion de l'Ukraine - Ankara accuse des pays de l'Otan de vouloir une guerre durable pour affaiblir Moscou

(Belga) Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a accusé mercredi des pays de l'Otan de vouloir une guerre qui dure en Ukraine, afin d'"affaiblir" Moscou.

"Il y a des pays au sein de l'Otan qui souhaitent que la guerre continue", a jugé le chef de la diplomatie turque. "Leur objectif est que la Russie s'affaiblisse", a ajouté M. Cavusoglu, alors que les négociations russo-ukrainiennes, censées continuer en ligne depuis la dernière séance en face à face à Istanbul fin mars, semblent au point mort. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé mercredi que les Ukrainiens "ne cessent de se retirer de ce sur quoi il y avait des ententes". Membre de l'Otan et alliée de l'Ukraine - à laquelle elle a livré des drones de combat -, la Turquie s'efforce depuis le début du conflit en Ukraine de faciliter une médiation entre Moscou et Kiev. La Turquie a accueilli par deux fois des négociations directes entre les deux parties, le 10 mars au niveau ministériel à Antalya (sud) et le 29 mars à Istanbul. (Belga)